Ракетная атака на Киев. Ермак и Кулеба призвали Большую семерку передать тяжелое оружие и ввести новые санкции против России 26 июня, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Утром 26 июня Россия нанесла ракетные удары по жилому дому в Киеве (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал собравшихся на саммит лидеров Большой семерки отреагировать на ракетные удары по Киеву со стороны РФ, введя более жесткие санкции против страны-агрессора.

Он настаивает на том, чтобы в новом санкционном пакете ЕС появилось газовое эмбарго. В ответ на продовольственный кризис Ермак призывает использовать военные конвои для разблокирования украинских портов. Также в Офисе президента вновь призвали признать Россию государством — спонсором терроризма и предоставить Украине тяжелое вооружение.

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«Я понимаю, что нынешние санкционные ограничения много стоят нашим союзникам. Я также знаю, что некоторые начинают задумываться, стоит ли оно их усилий[…] Но наша борьба сегодня — это борьба и западных стран. Если Россия победит, безопасность Запада и международный порядок, основанный на правилах, которые поддерживаются, будут разрушены. И Россия не остановится», — говорится в колонке Ермака для Sorriere della Sera, в которой он обратился к лидерам G7.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что саммит G7 должен отреагировать на ракетные удары по Киеву новыми санкциями и увеличением поставок тяжелого оружия в Украину. Он опубликовал фото пострадавшей от обстрела семилетней девочки.



«Этот семилетний украинский ребенок мирно спал в Киеве, когда российская крылатая ракета попала в ее дом. Многие по всей Украине находятся под ударами. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и большим количеством тяжелого вооружения для Украины. Больной империализм России должен быть побежден», — заявил глава МИД.



Утром 26 июня россияне нанесли несколько ракетных ударов по Киеву, попав в жилой дом. В результате атаки погиб один человек, еще шестеро — пострадали.

Накануне ранним утром Россия нанесла массированный ракетный обстрел по территории Украины. В частности, ракетные удары были зафиксированы во Львовской, Житомирской и Черниговской областях.



Ракетный удар по центру Киева: разрушены жилые дома, среди пострадавших — ребенок https://www.youtube.com/watch?v=o8zmWcbJUk0

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