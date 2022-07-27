Рада назначила Совгирю судьей КСУ 27 июля, 14:16 За назначение Ольги Совгири судьей КСУ проголосовали 293 народных депутата (Фото:Ярослав Железняк)

В среду, 27 июля, Верховная Рада назначила своего постоянного представителя в Конституционном суде Украины Ольгу Совгирю на должность судьи КС.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале народный депутат из фракции Голос Ярослав Железняк.

По его словам, назначение Совгири поддержали 293 народных депутата.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд в июне так и не смог избрать себе нового председателя, поскольку ни один из кандидатов на указанный пост не сумел набрать необходимое количество голосов.

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Предыдущий глава КСУ Александр Тупицкий, назначенный на эту должность во время президентства Виктора Януковича, был снят указом Владимира Зеленского 27 марта 2021 года.

Сейчас он скрывается от украинского правосудия за границей.

По версии следствия, в октябре 2018 года Тупицкий подкупил в своих интересах свидетеля, чтобы тот дал неправдивые показания по делу, связанному с незаконным завладением активами Зуевского энергомеханического завода.

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