Под КНУ Шевченко сотни человек вышли на протест из-за возвращения Портнова в университет — видео
Под КНУ имени Шевченко около 300 человек вышли на протест из-за принятия экс-заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова на кафедру конституционного права, сообщает Громадське.
Среди участников в большинстве были студенты исторического факультета, выпускники и общественные активисты. Присутствовал также проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров.
Через несколько минут после начала протеста, протестующие ворвались в университет и организовали «сидячий протест» возле кабинета ректора.
Напомним, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко восстановил заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Сам Портнов заявил, что граждане должны «проводить досуг в любом удобном для них формате».