Под КНУ Шевченко сотни человек вышли на протест из-за возвращения Портнова в университет — видео Сегодня, 19:33 Цей матеріал також доступний українською Громадське Студенты вышли на протест из-за возвращения Портнова Громадське

Под КНУ имени Шевченко около 300 человек вышли на протест из-за принятия экс-заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова на кафедру конституционного права, сообщает Громадське.

Среди участников в большинстве были студенты исторического факультета, выпускники и общественные активисты. Присутствовал также проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров.

Через несколько минут после начала протеста, протестующие ворвались в университет и организовали «сидячий протест» возле кабинета ректора.

Напомним, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко восстановил заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Сам Портнов заявил, что граждане должны «проводить досуг в любом удобном для них формате».