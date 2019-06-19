Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко — СМИ
Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко восстановил заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Об этом говорится в копии приказа ректора, текстом которого располагают Українські Новини.
Согласно приказу, Портнов принят на должность профессора и должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года — с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года.
Университетский оклад Андрея Портнова составит 14 753 гривны.
Андрей Портнов является доктором юридических наук, доцентом. Ему установлена доплата за ученое звание — 25%, научную степень — 25%, надбавка за почетное звание Заслуженный юрист Украины — 20%, надбавка за выслугу лет — 10%.
Напомним, 19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.