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Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко — СМИ

Сегодня, 12:15
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Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко — СМИ - фото

Андрей Портнов/Telegram

Портнов восстановлен в должности профессора КНУ имени Шевченко

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко восстановил заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Об этом говорится в копии приказа ректора, текстом которого располагают Українські Новини.

Согласно приказу, Портнов принят на должность профессора и должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года — с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года.

Университетский оклад Андрея Портнова составит 14 753 гривны.

Андрей Портнов является доктором юридических наук, доцентом. Ему установлена доплата за ученое звание — 25%, научную степень — 25%, надбавка за почетное звание Заслуженный юрист Украины — 20%, надбавка за выслугу лет — 10%.

Напомним, 19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

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Теги:   Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Андрей Портнов

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