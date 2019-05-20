Зеленский опубликовал свой первый пост в качестве президента Украины 20 мая, 13:18 2656 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Зеленский опубликовал у себя в Facebook фото с церемонии инаугурации REUTERS/Valentyn Ogirenko

Первой публикацией в соцсетях в качестве главы государства Владимир Зеленский опубликовал свое фото с поднятой над головой булавой — одним из символов президентской власти.

«Принял присягу», — лаконично прокомментировал он у себя в Facebook снимок с инаугурации в Верховной Раде.Отметим, что за несколько минут до церемонии Зеленский опубликовал у себя в соцсети селфи с женой.Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.При этом после церемонии инаугурации в Верховной Раде он заявил о роспуске парламента.