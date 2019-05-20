Зеленский опубликовал свой первый пост в качестве президента Украины
Первой
публикацией в соцсетях в качестве главы государства Владимир Зеленский
опубликовал свое фото с поднятой над головой булавой — одним из символов президентской власти.
«Принял
присягу», — лаконично прокомментировал он у себя в Facebook снимок с инаугурации в Верховной Раде.
Отметим, что за несколько минут до церемонии Зеленский опубликовал у себя в соцсети селфи с женой.
Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.
При этом после церемонии инаугурации в Верховной Раде он заявил о роспуске парламента.