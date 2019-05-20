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Зеленский опубликовал свой первый пост в качестве президента Украины

20 мая, 13:18
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Зеленский опубликовал свой первый пост в качестве президента Украины - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Зеленский опубликовал у себя в Facebook фото с церемонии инаугурации

Первой публикацией в соцсетях в качестве главы государства Владимир Зеленский опубликовал свое фото с поднятой над головой булавой — одним из символов президентской власти.

«Принял присягу», — лаконично прокомментировал он у себя в Facebook снимок с инаугурации в Верховной Раде.
Отметим, что за несколько минут до церемонии Зеленский опубликовал у себя в соцсети селфи с женой.
Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.
При этом после церемонии инаугурации в Верховной Раде он заявил о роспуске парламента.

Теги:   Инаугурация Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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