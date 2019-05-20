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Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Во время инаугурации Зеленского уронили президентское удостоверение — видео

Сегодня, 12:41
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Во время инаугурации Зеленского уронили президентское удостоверение — видео - фото

Скриншот с видео 5 канала

Удостоверение вернул на место кто-то из депутатов

В понедельник, 20 мая, во время инаугурации в Верховной Раде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уронили врученное ему удостоверение главы государства.

Об этом свидетельствует видео, фрагмент которого был опубликован в Сети.

На нем видно, как Зеленский, получив удостоверение, положил его на подушку одному из солдат, участвовавших в инаугурации, однако когда военный отошел от трибуны, документ упал на пол.

Впрочем, сразу после этого кто-то из народных депутатов поднял его и положил на место.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.

Теги:   Видео Верховная Рада Инаугурация Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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