Во время инаугурации Зеленского уронили президентское удостоверение — видео Сегодня, 12:41 3673 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео 5 канала Удостоверение вернул на место кто-то из депутатов Скриншот с видео 5 канала

В понедельник, 20 мая, во время инаугурации в Верховной Раде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уронили врученное ему удостоверение главы государства.

Об этом свидетельствует видео, фрагмент которого был опубликован в Сети.

На нем видно, как Зеленский, получив удостоверение, положил его на подушку одному из солдат, участвовавших в инаугурации, однако когда военный отошел от трибуны, документ упал на пол.

Впрочем, сразу после этого кто-то из народных депутатов поднял его и положил на место.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.