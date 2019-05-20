Во время инаугурации Зеленского уронили президентское удостоверение — видео
В понедельник, 20 мая, во время инаугурации в Верховной Раде новоизбранного президента Украины
Владимира Зеленского уронили врученное ему удостоверение главы государства.
Об этом свидетельствует видео, фрагмент которого был опубликован в Сети.
На нем видно, как Зеленский, получив удостоверение, положил его на подушку одному из солдат, участвовавших в инаугурации, однако когда военный отошел от трибуны, документ упал на пол.
Впрочем, сразу после этого кто-то из народных депутатов поднял его и положил на место.
Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.