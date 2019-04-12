Сюрприз нашего времени. Как Игорю Смешко удалось стать сенсацией выборов-2019 Сегодня, 07:49 6481 Цей матеріал також доступний українською Смешко2019 via Facebook Экс-глава СБУ Смешко сумел занять шестое место в первом туре, опередив Ляшко и Вилкула Смешко2019 via Facebook

Автор Максим Бутченко

Бывший глава СБУ Игорь Смешко, которому помогал известный журналист Дмитрий Гордон, на пару сотворили главную сенсацию первого тура выборов. Журнал НВ разобрался в ее составляющих.

Еще три-четыре месяца назад об Игоре Смешко помнили лишь опытные журналисты: он был тем самым главой СБУ, в присутствии которого в сентябре 2004 года, возможно, отравили будущего третьего президента Виктора Ющенко.



С середины 2005‑го Смешко крайне редко появлялся в публичном пространстве. Но накануне первого тура нынешних выборов вдруг стал завсегдатаем соцрейтингов, дававших ему неожиданно высокую поддержку - на уровне 4%.

По итогам голосования в первом туре президентских выборов экс-глава СБУ удивил еще больше: он стал шестым, получив 6,04% голосов и заручившись поддержкой 1,1 млн избирателей. Это больше, чем, например, у таких опытных и раскрученных политиков, как радикал Олег Ляшко (1 млн голосов) и оппоблоковец Александр Вилкул (784 тыс.), за которыми к тому же стоял мощнейший финансовый ресурс.

Гордон как технология

Опытнейший политолог Владимир Фесенко не верил в экс-главу СБУ - у того была низкая узнаваемость, его не было на уличных билбордах. "Мне даже пришлось публично извиниться за то, что я ошибался", - говорит эксперт.

Ошибка легкообъяснима - на момент регистрации кандидата Смешко большинству избирателей если и было что‑то известно об этом человеке, то разве что его принадлежность к крохотной партии Сила и честь да данные из его декларации, появившейся на сайте Центризбиркома.

Экс-глава СБУ, к слову, указал длинный список квартир, земельных участков под Киевом, а также в Черкасской и Одесской областях, и базу отдыха с землей на берегу моря в Николаевской области.

Фесенко объясняет: нынешние выборы отличаются тем, что около 40% людей не знали, за кого голосовать. И определились в последние дни. "Поэтому Смешко так неожиданно выстрелил", - говорит политолог. Как уверяют эксперты, у неожиданности было имя - популярный журналист Дмитрий Гордон.

"За Смешко, по сути, стоят интервью с Гордоном, который их разнес [на всех цифровых платформах]", - уверен Юрий Когутяк, президент крупной рекламной компании Havas Ukraine. За последние пару лет на своем YouTube-канале и в авторской передаче на телеканале 112 Гордон сделал несколько интервью со Смешко.

А накануне первого тура записал видео: методично вычеркивая других претендентов из длинного списка, он подвел зрителей к выводу, что голосовать надо за Смешко. Ролик набрал на YouTube 1,7 млн просмотров. Свое дело Гордон продолжал и в Facebook, где у него 248 тыс. подписчиков.

Доходило до невероятного: Смешко почти не вел предвыборную агитацию, не ездил по городам, - за него это делал Гордон

Сам журналист пояснил НВ, что Смешко он знает много лет, поэтому и назвал его "человеком глубоких моральных принципов, не вором, а офицером чести". "Я очень долго пытался убедить Смешко в том, чтобы он пошел на выборы, - говорит Гордон. - В конце концов я был услышан, а мне, как гражданину и журналисту, удалось его показать".

Политолог Виталий Кулик рассказывает, что доходило до невероятного: Смешко почти не вел предвыборную агитацию, не ездил по городам, - за него это делал Гордон. "Пример: перед выборами Гордон приехал в Кривой Рог, собрал огромный зал, прорекламировал Смешко, - рассказывает эксперт. - В итоге там был создан общественный штаб поддержки этого кандидата, даже без его участия".

Алексей Антипович, директор социологической группы Рейтинг, говорит, что Смешко постепенно наращивал свой рейтинг за счет избирателей Анатолия Гриценко и действующего президента Петра Порошенко. "Его [Смешко] риторика оппозиционная. Но направлена на людей, помнящих годы Советского Союза, которым близка тема сильной руки", - уверен эксперт.

Гордон не только показал Смешко, но и сумел, по мнению экспертов, сделать кампанию политика невероятно дешевой. По оценкам Комитета избирателей Украины (КИУ), экс-шеф спецслужбы потратил на агитацию 3,9 млн грн. И каждый голос стоил ему всего лишь 4 грн. Это абсолютный рекорд среди всех участников первого тура. Например, у Владимира Зеленского, по данным КИУ, этот показатель равен 16 грн, у Юлии Тимошенко - 68 грн, а у Порошенко - 141 грн.

Неуловимый лидер

Эксперты расходятся во мнениях, зачем Гордону понадобился Смешко и был ли последний чьим‑то техническим кандидатом. Но ожидают, что экс-эсбэушник пойдет штурмовать парламентские вершины - с его рейтингом он вполне может провести осенью в Верховную раду небольшую политическую силу. Правда, пока никто из аналитиков даже приблизительно не берется спрогнозировать ее состав.

Что думает по этому поводу сам Смешко? НВ не удалось выяснить этот вопрос - после выборов политик-неожиданность куда‑то уехал. А потому не стал отвечать на вопросы редакции.

Читайте этот материал в свежем номере журнала НВ - №13 от 11 апреля 2019

