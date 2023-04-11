Удары ВСУ по Крыму. Украинские военные уничтожают ПВО оккупантов на полуострове как явление — интервью с экспертом Defense Express 11 апреля, 09:14 NV Премиум Пропагандистская акция оккупантов в Ялте, 17 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Для открытия перспективы освобождения оккупированного россиянами Крыма ВС Украины приступили к поэтапному уничтожению российской ПВО на полуострове как явления, рассказал в интервью Radio NV Иван Киричевский, эксперт Defense Express.

— Давайте начнем с этой интриги — по Феодосии что-то долетело. Оккупанты сказали, что они сбили что-то, какую-то украинскую ракету. Но Феодосия — это довольно далеко — примерно 300 километров. Есть понимание, что мы такого имеем и имеем ли хотя бы что-то, что работает успешно на таком расстоянии под 300 километров. А что могли хотеть там уничтожить?

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— Здесь проще сказать, что могли хотеть уничтожить ВСУ. В том районе, там где было зафиксировано попадание, стоит радиолокационный пункт противовоздушной обороны полуострова. В частности, который снаружи, скажем так, выглядит как станция космического мониторинга, как-то так. До оккупации Крыма там действительно была станция космического мониторинга в рамках космической программы Украины. Если процесс, скажем так, захода россиян, назовем это так, захватчиков продолжался, наши специалисты оттуда смогли вывезти космическое оборудование для мониторинга. Перевезти его в безопасное место.