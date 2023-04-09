Взрывы в Феодосии: в соцсетях сообщают об уничтоженном российском ЗРК С-300 и раненых оккупантах 9 апреля, 12:18 Взрывы в Феодосии (Фото:Freedom / Telegram)

Днем в субботу, 8 апреля, во временно оккупированной Феодосии в юго-восточной части Крыма прогремели мощные взрывы. По обновленным данным, по городу были запущены две ракеты.

Об этом идет речь в местном Telegram-канале Крымский ветер.

Отмечается, что по Феодосии были выпущены две ракеты, а не одна, как утверждал ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов. Он заявлял, что взрывы были связаны с работой ПВО, а одна ракета уничтожена.

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Однако в каналеотмечают, что вторая ракета ударила в зенитно-ракетный комплекс С-300.

«Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в систему С-300 и взорвала ее. Ранены трое военных. Судя по фото взрыва, ракета целилась на месторасположение ЗРК недалеко от села Пионерское», — говорится в сообщении.

В субботу, 8 апреля, в оккупированной Феодосии прогремели два взрыва. Позже оккупационные власти сообщили о работе ПВО, а в городе заметили дым.

Российские СМИ опубликовали фото обломков от якобы сбитой украинской ракеты.