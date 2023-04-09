Взрывы в Феодосии: в соцсетях сообщают об уничтоженном российском ЗРК С-300 и раненых оккупантах
Взрывы в Феодосии (Фото:Freedom / Telegram)
Днем в субботу, 8 апреля, во временно оккупированной Феодосии в юго-восточной части Крыма прогремели мощные взрывы. По обновленным данным, по городу были запущены две ракеты.
Об этом идет речь в местном Telegram-канале Крымский ветер.
Отмечается, что по Феодосии были выпущены две ракеты, а не одна, как утверждал ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов. Он заявлял, что взрывы были связаны с работой ПВО, а одна ракета уничтожена.
Однако в каналеотмечают, что вторая ракета ударила в зенитно-ракетный комплекс С-300.
«Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в систему С-300 и взорвала ее. Ранены трое военных. Судя по фото взрыва, ракета целилась на месторасположение ЗРК недалеко от села Пионерское», — говорится в сообщении.
В субботу, 8 апреля, в оккупированной Феодосии прогремели два взрыва. Позже оккупационные власти сообщили о работе ПВО, а в городе заметили дым.
Российские СМИ опубликовали фото обломков от якобы сбитой украинской ракеты.