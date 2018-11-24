24 ноября 2018, суббота

Порошенко уволил главу Черновицкой ОГА

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Александр Фищук уволен по собственному желанию
Фото: bukoda.gov.ua

Александр Фищук уволен по собственному желанию

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №389/2018 от 23 ноября, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"Уволить Фищука Александра Георгиевича с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

Перед увольнением Порошенко наградил Фищука орденом За заслуги III степени.

"За весомый личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Черновицкой области, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм постановляю наградить орденом За заслуги III степени Фищука Александра Георгиевича - председателя Черновицкой областной государственной администрации", - говорится в указе №388/2018.

Ранее Порошенко уволил главу Луганской ОГА.

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