22 ноября 2018, четверг

Порошенко уволил главу Луганской ОГА

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Юрий Гарбуз уволен с должности согласно поданному им заявлению
Фото: Юрий Гарбуз via Facebook

Юрий Гарбуз уволен с должности согласно поданному им заявлению

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности председателя Луганской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №383/2018 от 22 ноября, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"Освободить Тыквы Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Гарбуз занимал должность председателя Луганской ОГА с апреля 2016 года, после увольнения с этой должности Георгия Туки.

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