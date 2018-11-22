Порошенко уволил главу Луганской ОГА

Юрий Гарбуз уволен с должности согласно поданному им заявлению

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности председателя Луганской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №383/2018 от 22 ноября, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"Освободить Тыквы Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Гарбуз занимал должность председателя Луганской ОГА с апреля 2016 года, после увольнения с этой должности Георгия Туки.