Порошенко уволил главу Луганской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности председателя Луганской областной государственной администрации.
Об этом говорится в указе №383/2018 от 22 ноября, опубликованном на официальном сайте главы государства.
"Освободить Тыквы Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.
Гарбуз занимал должность председателя Луганской ОГА с апреля 2016 года, после увольнения с этой должности Георгия Туки.
Журнал НВ
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