Порошенко провел переговоры с Волкером

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Петр Порошенко и Курт Волкер
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко и Курт Волкер

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 16 мая, провел встречу со Специальным представителем Госдепа США Куртом Волкером.

Как сообщает пресс-служба президента, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и отметили важность развертывания миротворческой миссии ООН на его оккупированной части.

Порошенко и Волкер подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских заложников. Внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнерства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности с учетом рисков, которые несет Северный поток-2.

Стороны также обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией.

Визит Волкера в Украину начался в понедельник, 14 мая, в частности, спецпредставитель США посетил Донбасс. В Славянске Волкер заявил, что готов посетить оккупированный сейчас Донецк и Луганск после их освобождения и возвращения под контроль Украины.

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