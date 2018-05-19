Порошенко назначил нового губернатора Хмельницкой области

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Лозовой заменил на посту главы Хмельницкой ОГА Корнийчука
Фото: Пресс-служба АП

Лозовой заменил на посту главы Хмельницкой ОГА Корнийчука

Новым главой Хмельницкой облгосадминистрации стал Вадим Лозовой.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. 

Глава государства вручил новоназначенному губернатору удостоверение и сообщил о подписании соответствующего указа. 

До своего назначения Лозовой был депутатом Хмельницкого областного совета VII созыва.

Лозовой заменил на посту главы Хмельницкой ОГА Александра Корнийчука, который накануне подал в отставку. При этом он пообещал продолжать участие в политической жизни своей страны.

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