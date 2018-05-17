Губернатор Хмельницкой области подал в отставку

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Корнийчук был главой Хмельницкой ОГА на протяжении двух лет
Фото: Олександр Корнійчук via Facebook

Корнийчук был главой Хмельницкой ОГА на протяжении двух лет

Глава Хмельницкой областной государственной администрации Александр Корнийчук заявил о том, что принял решение покинуть свой пост.

При этом, он пообещал продолжать участие в политической жизни своей страны.

"Я ухожу с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации. Эти два года были очень важными в моей жизни. Я ухожу с поста, но не ухожу из политической жизни и мы с вами вместе сделаем еще много для поступательного развития нашего государства", - заявил Корнийчук.

Напомним, в конце марта в Николаеве около 200 активистов собрались перед началом сессии облсовета на митинг с требованием отставки главы ОГА Алексея Савченко.

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