«Прошлись по всем триггерам общества». Означает ли выступление Зеленского в ВР объявление намерения идти на второй срок? Объясняет политолог 1 июля, 18:57 NV Премиум Президент Украины Владимир Зеленский выступает в ВР, 28 июня 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Олег Саакян, политолог, объяснил Radio NV, как на Банковой возникли несколько политтехнологических взглядов о предстоящих выборах и втором сроке президента Владимира Зеленского и какие политические обсуждения продолжаются в ОП.

На День Конституции, 28 июня, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Верховной Раде Украины.

На заседании присутствовали в частности главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников, другие представители Кабмина и сотрудники ОП.

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Также Рада во время этого заседания приняла ряд законопроектов, в частности о доплатах военным. Также Рада обратилась к членам НАТО накануне саммита в Вильнюсе. И к мировому сообществу по поводу недопущения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

Выступление Зеленского в ВР — заявка на выборы?

Потому что там системные вещи, концептуального уровня, там уже идеи, слоганы. Мы не увидели, каким образом это будет делаться, но мы увидели слоганы, мы увидели эти указатели. В этом ничего плохого нет, в конце концов выступление президента это и не является докладом о том, как будут делать эти дела. Но, конечно, у украинцев это сразу порождает определенный скепсис, потому что хороших слов слышали очень много, и сразу возникает вопрос, ну вы покажите, как это делать. Как только появляется, кстати, как там, где о языке английском, о дубляже и так далее, сразу начинаются наши классические украинские дебаты, назовем так.