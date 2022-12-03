«Хотят разделить скамью подсудимых». Подоляк прокомментировал встречу Шойгу и Лукашенко

3 декабря, 20:12
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным.

«Кремль не теряет надежды разделить скамью подсудимых со своими белорусскими партнерами. Сегодняшняя встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как разделение преступных ролей», — написал Подоляк в Twitter.

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Он также отметил, что явка с повинной и разоблачительные показания смягчат ответственность.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1599096558070292480

В субботу, 3 декабря, Шойгу, Лукашенко и Хренин встречались в Минске. Они обсудили «боевую подготовку и слаживание, защиту территориальной целостности и неготовность к переговорам».

Лукашенко заявил, что «ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим». При этом, по его словам, «мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся».

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Россия Беларусь Александр Лукашенко Сергей Шойгу Михаил Подоляк Война России против Украины

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