Шойгу приехал в Минск на переговоры с Лукашенко и Хрениным 3 декабря, 18:00 Шойгу встретился в Минске с Лукашенко (Фото:Пул Первого / Telegram)

Министр обороны России в субботу, 3 декабря, прибыл в Минск, где провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также белорусским министром обороны Виктором Хрениным.

Как сообщает белорусское госагентство БЕЛТА, во время встречи Шойгу с Лукашенко обсудили «боевую подготовку и слаживание, защиту территориальной целостности и неготовность к переговорам».

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Лукашенко заявил, что "ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим". При этом, по его словам, «мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся».

«Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться», — заявил Лукашенко.

Он традиционно обвинил Украину и Запад в «желании продолжать войну» и заявил, что «тогда специальная операция не прекратится».

Шойгу также провел переговоры с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным по поводу «двустороннего военного и военно-технического сотрудничества» РФ и РБ.

Как сообщает пресс-служба минобороны страны-агрессора, Шойгу и Хренин подписали протокол о внесении изменений в Соглашение между республикой Беларусь и Российской федерацией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере (от 19 декабря 1997 года).

В ходе переговоров Шойгу добавил, что на территории Беларуси "проводятся мероприятия боевого слаженности российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск".

Не обошлось без традиционных пропагандистских заявлений о «давлении Запада», «необъявленной войне против Союзного государства» и «враждебном курсе США и их союзников».