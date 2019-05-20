Марк Мэнсон
Умные люди и глупые поступки. Как развить в себе эмоциональный интеллект
Иван Яковина
21 мая: В Крыму ищут сторонников независимости
Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Вакарчук: Мое решение об участии в парламентских выборах окончательное, я готов взять депутатский мандат

20 мая, 20:03
270
Цей матеріал також доступний українською
Вакарчук: Мое решение об участии в парламентских выборах окончательное, я готов взять депутатский мандат - фото

REUTERS / Gleb Garanich

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что его решение об участии вместе со своей политической силой в парламентских выборах 2019 года является окончательным.

«Безусловно, что это окончательное и точное решение, на которое ничто не может повлиять», — сообщил он в интервью Радио НВ, также подчеркнув, что «точно возьмет депутатский мандат» в случае прохождения его политсилы в Раду.

По словам Вакарчука, решение об участии в выборах в Верховную Раду принималось «очень быстро» и «не раздумывая особо долго». Он подчеркнул, что парламент является местом, где принимаются ключевые для страны решения.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В неё вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Теги:   Радио НВ Святослав Вакарчук Партия Голос

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Страны

Вчера, 05:18

img
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда
Футбол

Вчера, 23:43

img
Украинская Премьер-лига: Черноморец обыграл Карпаты, Ворскла — Десну — видео
Политика

Вчера, 12:20

img
Климкин: Потенциал для внешней поддержки Украины исчерпан

ТОП 3

Политика

20 мая, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
86054
Политика

20 мая, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
31192
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
26775