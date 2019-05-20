Вакарчук: Мое решение об участии в парламентских выборах окончательное, я готов взять депутатский мандат 20 мая, 20:03 270 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Gleb Garanich REUTERS / Gleb Garanich

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что его решение об участии вместе со своей политической силой в парламентских выборах 2019 года является окончательным.

«Безусловно, что это окончательное и точное решение, на которое ничто не может повлиять», — сообщил он в интервью Радио НВ, также подчеркнув, что «точно возьмет депутатский мандат» в случае прохождения его политсилы в Раду.

По словам Вакарчука, решение об участии в выборах в Верховную Раду принималось «очень быстро» и «не раздумывая особо долго». Он подчеркнул, что парламент является местом, где принимаются ключевые для страны решения.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В неё вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.