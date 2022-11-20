ГУР: Россия хочет попытаться втянуть Беларусь в войну, устроив там теракты. Одна из целей — АЭС 20 ноября, 14:24 АЭС Островец в Беларуси (Фото:ГУР МО)

Россия планирует в ближайшее время устроить в Беларуси ряд терактов — искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в воскресенье, 20 ноября.



Местом вероятных «инцидентов» там называют территории, граничащие со странами ЕС и Украиной (в частности Гродненской и Брестской областями). Одна из главных целей — белорусская атомная электростанция Островец, утверждают в ГУР.

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«Разработкой и реализацией „проекта“ занимаются российские спецслужбы. Белорусский КГБ просто поставлен в известность. Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму», — заявили в разведке.

В ГУР говорят, что сейчас подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности. По мнению разработчиков «проекта», все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну против Украины на стороне россиян, а также создать необходимое для Кремля общественное мнение.

АЭС Островец была построена в 2000 году по российскому проекту и на российские деньги. Международные эксперты говорят, что строительство велось с грубыми нарушениями технологических и экологических норм, пишет ГУР. Европейский парламент принял резолюцию по безопасности на белорусской АЭС Островец и выразил глубокую обеспокоенность в связи с началом ее коммерческой эксплуатации. Сразу после запуска в работу на станции произошло несколько серьезных аварий, сопровождавшихся взрывами оборудования.

В конце июня ГУР сообщало, что для втягивания Беларуси в войну Россия планировала подрыв жилых домов в Мозыре.



16 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что вторжение со стороны Беларуси сейчас не имеет смысла. В то же время он подтвердил, что количество военных там увеличилось.



В конце октября руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что угрозы нового вторжения из Беларуси нет, но риск может очень быстро возрасти после освобождения от оккупантов Херсона.

