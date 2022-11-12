«Это человеческая сущность». Как на Западе, до последнего не верили, что РФ будет обстреливать ТЭС и как Украина преодолевает последствия атак — интервью 12 ноября, 14:03 Эксклюзив НВ Последствия российской атаки на энергетический объект недалеко от Киева, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Лана Зеркаль, советница главы правления НАК Нафтогаз Украины, в интервью Радио НВ рассказала, как государства Запада, несмотря на все предостережения и прогнозы, до последнего не верили в то, что Россия будет атаковать украинские ТЭС.

— Можно ли оценить, насколько тяжела ситуация с нашей критической инфраструктурой сейчас? В каком она состоянии?

— Она тяжелая. И действительно, люди работают денно и нощно для того, чтобы восстановить всю систему, для того, чтобы заживить Киев, потому что Киев и восток наиболее пострадали от обстрелов, которые происходили в течение последнего месяца. И очень важно обеспечить именно Киев и центральные регионы, включая Харьков, соответствующим количеством энергообеспечения.

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И над этим сейчас работают специалисты не только в Укрэнерго, но и в частных компаниях, которые устанавливают все эти лимиты, от которых мы все страдаем.

И переключают линии, ремонтируют линии и все это происходит в очень тяжелых условиях. И, конечно, они очень ограничены в возможностях использования оборудования, поскольку в течение последнего месяца они весь свой склад использовали. И я знаю, что они даже делятся друг с другом для того, чтобы не допустить возможного промедления в подключении потребителей.

— Насколько реальна ситуация, о которой говорил мэр Киева Виталий Кличко, что если действительно будет такой коллапс именно в Киеве, что должны быть эвакуированы три миллиона человек. Как вы думаете, как близко мы к этому?

— Я считаю, что с людьми нужно говорить, объяснять им ситуацию. У нас одни говорят, что нет вообще проблем, другие такие выходят и пугают людей, что все, надо эвакуироваться. На самом деле ситуация и не критичная-критичная, и не столь успокаивающая. Действительно очень много уязвимых мест. И наше спокойствие зависит от того, как быстро все починят, но и от того, что прилетит следующее.

И мы здесь не можем с вами предвидеть в этом случае ничего. Потому что уважаемый господин Арестович уже сказал в эфире Латыниной, где, по его мнению, будет следующий прилет. Я не берусь предвидеть такие случаи, и вообще призываю этого не делать, поскольку мы действительно уязвимы. И несмотря на то, что наша система очень мощная, и она устойчивая, она сильно пострадала от обстрелов.

И мы должны это осознавать, и действительно в таких городах как Киев от местной власти очень многое зависит, как мы будем проходить следующие возможные обстрелы и проблемы, связанные с этими обстрелами. И здесь нужно сплачиваться, пытаться решить проблемы, которые могут возникать, а не создавать панику и не пугать людей.