Российский террор. Все последствия новой ракетной атаки РФ по гражданской инфраструктуре Украины 31 октября, 16:36 Дым над Киевом после российского ракетного удара, 31 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

31 октября Россия снова обстреляла ракетами всю территорию Украины. При этом с 7 до 9 утра украинским ПВО удалось сбить 44 из 50 выпущенных по Украине ракет.

Однако попадания по объектам энергетической инфраструктуры после «прилетов» подтвердили Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, всего от утренних обстрелов пострадали 13 человек.

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В Киеве, Киевской, Полтавской и Винницкой областях слышали взрывы. В столице при этом "прилетов" не было.

НВ рассказывает о главных последствиях нового массированного обстрела страны-агрессора.

Согласованные графики отключения электроэнергии отменили во всей Украине

«Стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены», — говорится в сообщении Укрэнерго.

Согласно сообщению, новые повреждения из-за обстрелов «усугубили ситуацию в энергосистеме Украины».

Для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах облэнерго были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей.

Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, российские ракеты и дроны повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические.

Киев и Киевская область

Агентство Reuters обнародовало кадры с дымом, поднимающимся над Киевом. Хотя в самом Киеве «прилетов» не было, электро- и водоснабжение в столице повреждены из-за последствий удара по объекту критической инфраструктуры в Киевской области, пояснили в КГВА.

В 11:30 мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 80% потребителей Киева остаются без водоснабжения, киевлянам стоит запастись водой. Он объяснил такую ситуацию повреждением энергообъекта возле Киева.

В 12:16 Кличко сообщил, что водоснабжение могут восстановить через три-четыре часа.

Так как из-за российских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской области, во всем регионе ввели экстренные отключения электроэнергии. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал подготовиться к длительному отсутствию электричества.

По словам Виталия Кличко, поврежден объект энергетической инфраструктуры, который питает около 350 тысяч квартир в Киеве.

Из-за перебоев с элетроснабжением в Киеве часть троллейбусов и трамваев заменят автобусами. Детальнее об изменениях маршрутов наземного общественного транспорта можно узнать по ссылке.

Кроме того, в Киевском метро ради экономии электроэнергии решили увеличить интервалы между прибытием поездов: в пиковые часы они составят составят 4−5 минут, а в межпик 8−10 минут.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил на своей странице в Facebook, что в результате российских ракетных ударов Бучанский район Киевской области полностью обесточен.



Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в Киевской области в результате обстрелов и попаданий повреждены здания и есть пострадавшие

Позже он уточнил, что в некоторых районах Киевской области повреждены частные дома: преимущественно крыши, в некоторых домах начался пожар.

А еще через некоторое время — что повреждены два частных дома и объекты критической инфраструктуры, а также пострадали два человека.

Харьков и Харьковская область

В Харькове российская атака тоже вызвала проблемы с водоснабжением, были обесточены метрополитен и электротранспорт.

«После утренних прилетов ситуация в Харькове довольно сложная. Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт. На данный момент нам удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию, а троллейбусы и трамваи мы заменили автобусами», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



Он добавил, что есть проблемы и с водоснабжением, заверив, что энергетики и коммунальщики делают все возможное для возобновления нормального жизнеобеспечения Харькова.

В Харьковской ОВА сообщили, что ввели экстренные отключения электроэнергии, призвали ее экономить и пообещали, что отключения будут длиться не больше четырех часов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты нанесли пять ракетных ударов. В результате повреждена критическая инфраструктура в Харькове и Чугуевском районе области.

Днепр и Днепропетровская область

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в 10:39 сообщил о том, что россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде, вызвав серьезные разрушения.

В 7:31 Резниченко сообщил, что всю ночь Днепропетровская область подвергалась массированным обстрелам из РСЗО, тяжелой артиллерии и с помощью дронов-камикадзе. Больше всего, по его словам, пострадал Марганец, куда прилетели 40 снарядов Града. В городе погибла 31-летняя женщина и еще одна попала в больницу.

«В городе повреждено около 30 многоэтажных и частных домов. Повреждены местный лицей, административное здание, автомобили и линии электропередач», — написал он.

Кроме того, в Каменском районе дроны-камикадзе серьезно повредили объект энергетической инфраструктуры.

Над Кривым Рогом удалось сбить две российские ракеты, еще одна попала в промышленное предприятие, сообщил мэр города Александр Вилкул.

«Разрушения, но без потерь», — отметил он.

Черновицкая область

В Черновицкой области в результате ракетных обстрелов рашистов была повреждена критическая инфраструктура, сообщил глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк. Подробностей он не привел.

Кировоградская область

В Кировоградской области ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска, вызвав пожар. По предварительным данным жертв при этом не было, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Запорожье

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил в своем Telegram-канале, что враг атаковал объекты критической инфраструктуры в городе, в результате чего есть перебои с электроснабжением.

В 10:04 Куртев написал, что враг повторно атакует Запорожье.

Позже Куртев сообщил, что многие жители города остались не только без электричества, но и без воды.

«Также на данный момент известно, что из-за рашистских обстрелов вылетели стекла в многоэтажных домах, помещениях медицинского учреждения, учебного заведения, дома культуры и в здании инфраструктурного объекта», — добавил он.

В 12:59 Куртев сообщил, что электроснабжение возобновили на правом берегу Запорожья.

А в 13:26 — что работы по восстановлению электроснабжения ведутся в Александровском и Вознесеновском районах.

Черкасская область

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram написал, что из-за ракетного удара по объекту критической инфраструктуры часть области осталась без света.

Позже он уточнил, что в результате атаки пострадали четыре человека, которые сейчас находятся в больнице.

Табурец добавил, что электроснабжение в Черкассах и Черкасской области восстанавливают.

В эфире национального телемарафона Табурец сообщил, что из-за удара рашистов без света остались две трети региона.

Он уточнил, что по объекту инфраструктуры было два прилета, после которых начался пожар. Его уже ликвидировали спасатели.

Молдова

Одна из российских ракет упала в населенном пункте Наславча Окницкого района Молдовы.

Согласно сообщению МВД Молдовы, ракета была сбита украинской системой ПВО и упала в населенном пункте, расположенном на границе с Украиной.

Жертв в результате инцидента не было, но были повреждены дома.