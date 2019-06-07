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Обострение в зоне ООС: Зеленский заявил, что РФ потеряла контроль над своими боевиками

Сегодня, 09:46
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Обострение в зоне ООС: Зеленский заявил, что РФ потеряла контроль над своими боевиками - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Зеленский надеется, что Кремль «возобновит контроль» над своими боевиками

На фоне потерь ВСУ на Донбассе в результате обстрелов оккупационных сил РФ президент Владимир Зеленский заявил, что данная эскалация «свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками».

Об этом говорится на сайте главы государства.

«Вопиющее нарушение минских соглашений — применение артиллерии — свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», — заявил Зеленский.

По его словам, обстрелы украинских военных являются попыткой «сорвать процесс переговоров о прекращении огня».

«Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов позиций ВСУ из запрещенных минскими соглашениями калибров погибли четверо украинских военных, еще 10 получили ранения.

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский ООС Донбасс

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