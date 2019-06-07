Обострение на Донбассе: в зоне ООС погибли четверо военных, 10 пострадали Сегодня, 07:31 Цей матеріал також доступний українською Министерство обороны Украины Иллюстративное фото Министерство обороны Украины

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи Опытного. Неподалеку Павлополя террористы шесть раз обстреляли украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Водяного позиции сил ООС попали под обстрел из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Чермалыка оккупанты дважды обстреляли украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки террористы вели огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции неподалеку Майорска.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое получили ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен.

С начала текущих суток было зафиксировано семь обстрелов украинских позиций со стороны боевиков.

В частности, вблизи Павлополя террористы дважды обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Гнутово — из стрелкового оружия.

Неподалеку Новолуганского боевики ударили из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, а возле Травневого — из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов. Украинские позиции в районе Зайцево попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы.