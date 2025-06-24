«Нет времени тормозить работу». Новый генпрокурор Кравченко планирует обновить механизм отбора должностных лиц

Новоназначенный генпрокурор Украины Руслан Кравченко во вторник. 24 июня, объявил, что отменил Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв. Он считает, что процедуры оказались чрезмерно сложными, зарегулированными и затянутыми.

В то же время Кравченко считает, что идея, заложенная в инициативу является правильной — то есть, создать прозрачный и справедливый механизм отбора руководителей органов прокуратуры.

Реклама

По его словам, положение позволяло назначение вне резерва, что противоречило самой логике создания механизма.

«В нынешних условиях, когда ряд прокуратур остаются без руководства, мы не имеем ни времени, ни пространства для процессов, которые не дают результата. И главное — в эти сложные времена мы не имеем права тормозить работу. Мне нужны люди, которые способны действовать, а не тратить годы на согласование и рисование презентаций», — написал генпрокурор.

Также Кравченко анонсировал разработку изменений в законодательство и принятие специального закона «с учетом лучших европейских стандартов».

«Этот процесс будет происходить открытым способом, с привлечением международных экспертов и после консультаций с Венецианской комиссией. Мы учли все недостатки пилота. Теперь наша задача: закрепить эффективный, реалистичный и рабочий механизм отбора, который действительно будет служить интересам государства», — добавил генпрокурор.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины.

Руслан Кравченко с 31 декабря 2024 года возглавлял Государственную налоговую службу. До этого он работал в прокуратуре Крыма, а после оккупации — в других регионах Украины, а также в Главной военной прокуратуре и в Офисе генпрокурора. В 2021—2023 годах возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру, которая расследовала военные преступления РФ. В 2023 году Кравченко участвовал в конкурсе на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В апреле 2023-го Зеленский назначил его главой Киевской ОГА, которую он возглавлял до 30 декабря 2024-го.

До Кравченко генеральным прокурор был Андрей Костин, который подал в отставку 22 октября 2024 года на фоне расследований о незаконном предоставлении статуса инвалидности прокурорам из Хмельницкой области.