«Нет времени тормозить работу». Новый генпрокурор Кравченко планирует обновить механизм отбора должностных лиц

24 июня, 18:12
Поделиться:
Новый генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко (Фото: Руслан Кравченко / Facebook)

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко (Фото: Руслан Кравченко / Facebook)

Новоназначенный генпрокурор Украины Руслан Кравченко во вторник. 24 июня, объявил, что отменил Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв. Он считает, что процедуры оказались чрезмерно сложными, зарегулированными и затянутыми.

В то же время Кравченко считает, что идея, заложенная в инициативу является правильной — то есть, создать прозрачный и справедливый механизм отбора руководителей органов прокуратуры.

Реклама

По его словам, положение позволяло назначение вне резерва, что противоречило самой логике создания механизма.

Читайте также:
Доля прокурорская. Почему Банковая три месяца не назначает нового генпрокурора, и при чем тут уголовные дела против депутатов СН — анализ NV

«В нынешних условиях, когда ряд прокуратур остаются без руководства, мы не имеем ни времени, ни пространства для процессов, которые не дают результата. И главное — в эти сложные времена мы не имеем права тормозить работу. Мне нужны люди, которые способны действовать, а не тратить годы на согласование и рисование презентаций», — написал генпрокурор.

Также Кравченко анонсировал разработку изменений в законодательство и принятие специального закона «с учетом лучших европейских стандартов».

«Этот процесс будет происходить открытым способом, с привлечением международных экспертов и после консультаций с Венецианской комиссией. Мы учли все недостатки пилота. Теперь наша задача: закрепить эффективный, реалистичный и рабочий механизм отбора, который действительно будет служить интересам государства», — добавил генпрокурор.

Читайте также:
Молодой кадр со старыми проблемами. Кого Зеленский сделал новым генпрокурором и что не так с этим назначением, — анализ NV

21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины.

Руслан Кравченко с 31 декабря 2024 года возглавлял Государственную налоговую службу. До этого он работал в прокуратуре Крыма, а после оккупации — в других регионах Украины, а также в Главной военной прокуратуре и в Офисе генпрокурора. В 2021—2023 годах возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру, которая расследовала военные преступления РФ. В 2023 году Кравченко участвовал в конкурсе на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В апреле 2023-го Зеленский назначил его главой Киевской ОГА, которую он возглавлял до 30 декабря 2024-го.

До Кравченко генеральным прокурор был Андрей Костин, который подал в отставку 22 октября 2024 года на фоне расследований о незаконном предоставлении статуса инвалидности прокурорам из Хмельницкой области.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Руслан Кравченко Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) Война России против Украины Кадровые перестановки Офис генерального прокурора

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X