«Кость, брошенная для обсуждения». Сами авторы законопроекта об изменении текста гимна Украины не верят в его успех — филолог 3 апреля, 15:32 Цей матеріал також доступний українською Верховная Рада (Фото:НВ)

Законопроект об изменении текста гимна Украины, ранее зарегистрированный депутатами от Слуги народа, направлен на отвлечение внимания и сами авторы не верят в его успех, рассказал в эфире Радио НВ Остап Украинец, филолог и переводчик.

«Никак не обосновывается. У автора законопроекта нет понимания ситуации, что он мне показал вчера в общении. Когда я ему написал и спросил, я получил в ответ заверение, что, во-первых, у него очень мало времени, а во-вторых — огромное «полотно» текста, в котором говорилось ни о чем. То, что он с несколькими депутатами подал законопроект и не его дело, что он не пойдет дальше, то о том, что он просто поставил подпись под ним. У него было много разных вариантов, почему он это сделал», – рассказал он.

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По мнению филолога, все объяснения нардепа сводятся в целом к тому, что он тоже не понимает, почему и сам он не рассчитывал, что этот законопроект будет принят.

«Я убежден, что это в значительной степени информационное прикрытие законопроекта 7176, позволяющего увольнять иностранцев из наблюдательных советов. Просто потому, что когда автор законопроекта тебе говорит, что его, скорее всего, не примут, то он очевидно понимает, что так оно и будет. Это просто «кость» брошенная для того, чтобы поговорить», — резюмировал Украинец.

28 марта народные депутаты от Слуги народа Иван Юнаков и Георгий Мазурашу внесли в парламент законопроект об изменении слов гимна Украины. В пояснительной записке было сказано, что «ознаменует новый исторический этап развития украинского государства, его народа и нации и закрепит победу в борьбе за существование и защиту независимости».

Подобный законопроект предлагала также народная депутат Людмила Буймистер, исключенная из Слуги народа.

Президент Владимир Зеленский в новом обращении раскритиковал законопроект об изменении слов государственного гимна Украины.

Глава государства призвал народных депутатов «не выставлять себя дураками» и сказал, что даже если такой законопроект поддержат, он не будет его подписывать.

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