Зеленский ответил нардепам, которые предложили изменить гимн: Прекратите выставлять себя дураками 3 апреля, 01:02 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении раскритиковал законопроект об изменении слов государственного гимна Украины.

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Глава государства призвал народных депутатов «не выставлять себя дураками» и сказал, что, даже если подобный законопроект поддержат, он не будет его подписывать:

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«Хочу сказать несколько слов и тем политикам, некоторым депутатам Верховной Рады, которые совершенно не понимают, что происходит в сердцах наших людей. Настолько не понимают, что даже придумали менять национальный гимн.

У меня вопрос к этим людям: а что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право менять слова гимна? Вы что — выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-то в боях за Украину? Или сейчас время такое пришло, что можно менять гимн и это нужно, когда тебе захочется? Успокойте эмоции. Прекратите выставлять себя дураками".

Зеленский предложил авторам таких инициатив «взять оружие в руки и отправиться на поле боя».



28 марта народные депутаты от Слуги народа Иван Юнаков и Георгий Мазурашу внесли в парламент законопроект об изменении слов гимна Украины. В пояснительной записке было сказано, что это «ознаменует новый исторический этап развития украинского государства, его народа и нации и закрепит победу в борьбе за существование и защиту независимости». Нардепы предлагали такие слова гимна:

Процвітає Україна, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об'єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Похожий законопроект предлагала также народный депутат Людмила Буймистер, исключенная из Слуги народа.

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