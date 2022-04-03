Зеленский ответил нардепам, которые предложили изменить гимн: Прекратите выставлять себя дураками
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский в новом обращении раскритиковал законопроект об изменении слов государственного гимна Украины.
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Глава государства призвал народных депутатов «не выставлять себя дураками» и сказал, что, даже если подобный законопроект поддержат, он не будет его подписывать:
«Хочу сказать несколько слов и тем политикам, некоторым депутатам Верховной Рады, которые совершенно не понимают, что происходит в сердцах наших людей. Настолько не понимают, что даже придумали менять национальный гимн.
У меня вопрос к этим людям: а что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право менять слова гимна? Вы что — выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-то в боях за Украину? Или сейчас время такое пришло, что можно менять гимн и это нужно, когда тебе захочется? Успокойте эмоции. Прекратите выставлять себя дураками".
Зеленский предложил авторам таких инициатив «взять оружие в руки и отправиться на поле боя».
28 марта народные депутаты от Слуги народа Иван Юнаков и Георгий Мазурашу внесли в парламент законопроект об изменении слов гимна Украины. В пояснительной записке было сказано, что это «ознаменует новый исторический этап развития украинского государства, его народа и нации и закрепит победу в борьбе за существование и защиту независимости». Нардепы предлагали такие слова гимна:
Процвітає Україна, її слава й воля!
Вже нам браття українці усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє
Бо у нашій Україні доленька квітніє!
А завзята праця щира всіх нас об'єднає
Пісня волі в Україні гучніше лунає!
Похожий законопроект предлагала также народный депутат Людмила Буймистер, исключенная из Слуги народа.
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