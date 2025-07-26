Верховная Рада соберется на заседание для рассмотрения законопроекта № 13533 по НАБУ и САП на следующей неделе (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Десятки депутатов от партии президента Украины Владимира Зеленского, отказываются голосовать за восстановление независимости антикоррупционных органов , опасаясь, что это будет использовано для мести против них, пишет FT со ссылкой на источники.

По словам трех информированных источников, около 70 народных депутатов от партии Слуга народа выразили обеспокоенность относительно новой инициативы, которая «откатывает» назад законопроект № 12414, принятый во вторник, 22 июля.

«Люди боятся, что против них несправедливо начнут уголовные дела с целью мести», — сказал один из руководителей парламентской фракции Зеленского.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект будет рассматриваться на заседании 31 июля. Но из-за сомнений относительно поддержки его депутатами, голосование может быть отложено или назначено на время, когда в зале будет недостаточно депутатов для принятия решения.

Руководитель фракции и высокопоставленный чиновник отметили, что страх перед расправой возник после публикации интервью с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В комментарии Суспільному глава САП Александр Клименко сказал, что его ведомство «собирает всю информацию» о том, как появился первичный законопроект и как проходило голосование.

«Мы проанализируем все ситуации, события, заявления, все обвинения, претензии в наш адрес. До молекул… Мы воссоздадим хронологию событий до секунды и дадим анализ всего этого», — сказал он.

В комментарии для Financial Times Клименко также заявил, что только те, кто причастен к коррупционным схемам, имеют основания бояться НАБУ и САП.

«Мы никогда не занимались политическими преследованиями… Все расследования НАБУ и САП базируются исключительно на фактах и доказательствах, а не на политических позициях или голосованиях народных депутатов», — добавил он.

Один из депутатов от партии Зеленского подтвердил, что среди многих членов фракции есть беспокойство, однако выразил убеждение, что законопроект все еще имеет хорошие шансы быть принятым.

Чиновник одновременно добавил, что несколько депутатов из партии Зеленского рассматривают возможность сложить мандат, чтобы избежать голосования за новый законопроект.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости. В тот же день Зеленский подписал документ.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что закон может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, поскольку:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

В Киеве и многих других украинских городах три дня продолжались протесты против законопроекта № 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

23 июля Мерсье сказал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским и обратилась к правительству с просьбой разъяснить принятые изменения.

В то же время Зеленский отрицает разговор с фон дер Ляйен.

«Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила, — это фейк. Мы не имели разговора», — сказал он.

Со своей стороны, президент Зеленский в вечернем обращении 23 июля заявил, что внесет в парламент законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».

24 июля Зеленский внес проект закона О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он получил регистрационный номер № 13533.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект содержит положения, направленные на закрепление статуса САП как органа, самостоятельно осуществляющего процессуальное руководство расследованием преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ. Предлагается механизм предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб в отношении сотрудников антикоррупционных органов, внедряются новые превентивные и контрразведывательные механизмы защиты антикоррупционных органов от возможного влияния государства-агрессора.

В тот же день президент признал, что предложил новый законопроект именно из-за серии протестов в городах Украины.