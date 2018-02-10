"Украинский порядок". Кому нужны Национальные дружины

В конце января крепкие молодые ребята, называющие себя национальными дружинниками - новой структурой при Нацкорпусе Андрея Билецкого, - прошли колоннами по главным улицам столицы, заявив: они готовы навести в стране “украинский порядок”, пишет журнал Новое Время.

Кто придумал Национальные дружины и как они действуют

Идея создания Национальных дружин, по словам представителей организации, принадлежит Игорю Михайленко с позывным Черкас. Раньше он был вторым командиром полка Азов.

Спикеры организации говорят о том, что на создание Национальных дружин их подвигло желание навести “украинский порядок”. Игорь Вдовин, пресс-секретарь Нацдружин, объясняет, что это такое: “Препятствие для геноцида нации посредством борьбы со злачными местами”. А еще - “помеха обогащению олигархов за счет граждан”. Мешают богачам дружинники тем, что воюют с игорным бизнесом и незаконными застройками.

По словам представителей Национальных дружин, их работа строго регламентирована и они руководствуются статьей 207 УПК о том, что гражданин, который видит правонарушение, должен ему помешать.

Однако полиция настороженно относятся к дружинникам. Глава МВД Аваков заявляет: в Украине монополия на применение силы есть исключительно у государственных структур - Нацгвардии, Нацполиции и армии. А парамилитарные образования незаконны. Артем Шевченко, пресс-секретарь МВД, и вовсе называет действия Национальных дружин “политическим пиаром”. Он уточняет, что Нацдружины - это общественная организация, которая не зарегистрирована как структура по охране порядка.

Юрист Анна Маляр объясняет, что по закону объединения граждан, нацеленные на охрану порядка, создаются при местных общинах, а не при партиях. На собрании общины дружинников - их должно быть не меньше 10 человек - назначают поименно. Затем они пишут устав своей структуры и идут за его одобрением в полицию. А уж после этого регистрируются в местных органах власти. “И всякое их [дружинников] действие согласовывается с полицией, - говорит Маляр. - Именно правоохранители направляют дружинников, а не те сами ходят, где им заблагорассудится, и делают, что хотят”.

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Вдовин утверждает: дружинники согласовывают с полицейскими маршруты патрулирования, а также вызывают людей в форме для фиксации правонарушений.

Но Шевченко из МВД опровергает эти слова.

Между Ахметовым и Аваковым

Эксперты увидели в активизации Национальных дружин проявление скрытого противостояния между президентом Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым. Последний якобы показывает свои возможности в уличной политике. Хотя формально и дистанцируется от Нацдружин.

“Будем реалистами - появиться дружинникам на улице без согласия министра МВД почти невозможно. Другое дело, что речь идет не о полном подчинении Билецкого Авакову, а просто о сотрудничестве”, - рассуждает политолог Владимир Фесенко.

По его мнению, пара Билецкий-Аваков дает Банковой понять: в стране есть третья сила, которую можно использовать во время кризиса.

По словам представителей организации, денег за свою деятельность активисты не получают, а финансирование дружины идет за счет членских взносов и пожертвований людей, разделяющих взгляды Билецкого и его соратников.

А вот Юрий Бутусов, редактор онлайн-ресурса Цензор.НЕТ, уверен: одним из важнейших источников финансирования Нацкорпуса и Нацдружин является деятельность охранной компании, созданной ветеранами полка Азов. Среди ее крупнейших клиентов, по словам журналиста, оказались и предприятия компании ДТЭК миллиардера Рината Ахметова.

“Нельзя сказать, что Азов - это люди Ахметова, - говорит Бутусов. - Это что‑то “между” отношениями Ахметова, Авакова и Билецкого”.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №5 от 8 февраля 2018 года