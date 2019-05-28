Нардеп Соболев призвал Зеленского инициировать отставку Луценко Вчера, 20:09 Цей матеріал також доступний українською gp.gov.ua Юрий Луценко gp.gov.ua

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом инициировать отставку генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Соболева, он продолжает в Раде сбор подписей за выражение недоверия генпрокурору, что является конституционным основанием для его отставки.

Однако, для рассмотрения недоверия нужно 150 подписей, а пока подписался только 61 парламентарий.

«Впрочем, Конституция наделяет правом уволить генпрокурора самого президента — при условии согласия Верховной Рады. Прошу нового руководителя государства внести в парламент представление для получения согласия на такое увольнение», — написал нардеп.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что намерен подать в отставку после проведения досрочных парламентских выборов.