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Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Нардеп Соболев призвал Зеленского инициировать отставку Луценко

Вчера, 20:09
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Нардеп Соболев призвал Зеленского инициировать отставку Луценко - фото

gp.gov.ua

Юрий Луценко

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом инициировать отставку генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Соболева, он продолжает в Раде сбор подписей за выражение недоверия генпрокурору, что является конституционным основанием для его отставки.

Однако, для рассмотрения недоверия нужно 150 подписей, а пока подписался только 61 парламентарий.

«Впрочем, Конституция наделяет правом уволить генпрокурора самого президента — при условии согласия Верховной Рады. Прошу нового руководителя государства внести в парламент представление для получения согласия на такое увольнение», — написал нардеп.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что намерен подать в отставку после проведения досрочных парламентских выборов.

Теги:   Егор Соболев Владимир Зеленский Юрий Луценко

Спецтема   Зеленский — новый президент

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