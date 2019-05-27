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Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Луценко решил уйти в отставку после выборов в Раду

27 мая, 23:00
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Луценко решил уйти в отставку после выборов в Раду - фото

НВ

Юрий Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что намерен подать в отставку после проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом он сообщил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

«Я считаю, что надо уважать выбор украинского народа, который избрал нового президента, но это не значит, что в один день все должны уйти в отставку, потому что Конституция и законы Украины обусловливают кто должен уйти в отставку, а кто чуть позже должен принять соответствующее решение», — сказал он.

По словам главы ГПУ, после проведения парламентских выборов — он пойдет в политику.

«Для себя такое решение я принял, считаю, что моя задача вместе с коллегами из правоохранительных органов провести еще не только честные президентские, но и честные парламентские выборы, и после этого я пойду в политику — не в списки любых партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины», — рассказал Луценко.

Луценко отметил, что его видение в том, «чтобы в стране ценили людей за дела, а не слова, за конкретные поступки, за умение брать на себя ответственность», поэтому он берет на себя ответственность довести дело трехлетнего пребывания в ГПУ на себя, а потом вернутся туда, откуда пришел, — к людям.

На уточняющий вопрос ведущего о дате отставки, Луценко ответил следующее:

«Выборы в парламент состоятся в 20-х числах июля, соответственно, новоизбранный парламент сформирует свои органы, составит коалицию, выберет правительство, и после этого примет решение о новом генеральном прокуроре».

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить с должностей глав СБУ, ГПУ, министра обороны.

Теги:   ГПУ Юрий Луценко

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