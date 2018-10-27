27 октября 2018, суббота

Нардеп Добродомов собрался в президенты

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Добродомов баллотируется в президенты
Дмитрий Добродомов / Фейсбук

Добродомов баллотируется в президенты

Лидер партии "Народный контроль", народный депутат Дмитрий Добродомов выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Парламентарий заявил, что это очень сложное решение для него и он надеется на поддержку, так как он и его партия выступает за то, «чтобы все сознательные демократические силы, которые не пребывают под влиянием олигархических кланов, отставили в сторону личные амбиции, объединились вместе, чтобы определить единого кандидата в президенты, и чтобы в новой демократической объединенной партии пойти на парламентские выборы и получить большинство».

Напомним,  в мае этого года партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко и Народный контроль внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова объявили о создании совместной политической платформы.

Выборы президента в Украине пройдут весной 2019 года, парламентские - осенью этого же года.

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