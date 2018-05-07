Выборы президента 2018. Кого выбрали бы украинцы - результаты опроса КМИС

Президент Петр Порошенко занял бы третье место в президентской гонке апреля 2018 года

Если бы выборы Президента Украины проходили в середине апреля 2018 года, то победила бы лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко. Результаты исследования обнародовал Киевский международный институт социологии.

В случае, если бы фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский участвовали в выборах 2018, по состоянию на середину апреля в первом туре большинство голосов получила бы лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко (16,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Второе место общественность отдала бы экс-министру обороны Украины Анатолию Гриценко (12,7%), третье - председателю радикальной партии Олегу Ляшко (12,2%).

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Президент Петр Порошенко получил бы 12,2% голосов, а Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук - соответственно 10,8 и 9,6%. Также 8,8% голосов получил бы олигарх Юрий Бойко, 8,6% - медиамагнат Вадим Рабинович.

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Если бы парламентские выборы проходили бы в середине апреля 2018 года, и в них участвовали партии Блок Святослава Вакарчука и Слуга народа, в Верховную Раду прошли бы представители восьми политических сил.

Значительную поддержку по сравнению с другими партиями получили бы ВО Батькивщина (14,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился), Гражданская позиция (11,5%), Радикальная партия (11,4%), Блок Порошенко (9 9%), по жизни (9,3%), Оппозиционный блок (9,3%), блок Вакарчука (8,6%) и Слуга народа (8,4%).