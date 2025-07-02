«Есть много признаков». Россия готовит возможную агрессию против стран Балтии — глава МИД Эстонии

2 июля, 15:09
Тренировка эстонских военных (Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja via Reuters)

Автор: Наталья Роп

Автор: Наталья Роп

В течение последних трех с лишком лет Кремль осуществляю гибридные атаки против Эстонии и ее соседей, заявил NV руководитель эстонской дипломатии Маргус Цахкна.

Эстония не видит скопления российских войск рядом со своими границами, поскольку они погрязли в войне с Украиной. Однако есть признаки, что Кремль готовится к возможной войне со странами Балтии.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью NV, отвечая на вопрос о том, есть ли признаки того, что Россия готовит агрессию против Балтийских стран.

«Признаков много. Мы имеем много гибридных атак, разного уровня испытаний — это происходит уже более трех лет. Но все построено так, чтобы не задеть статью 4 или 5 [статьи НАТО об отражении угрозы и то, что нападение на одного является нападением на всех]. Тем не менее, есть много разговоров о том, что Россия может испытать НАТО где-то в Балтии», — заявил Цахкна.

По его словам, Эстония «не видит полного развертывания военных сил с другой стороны их границ, потому что Россия по-настоящему увязла на поле боя в Украине».

Поэтому они не видят вероятность «полномасштабной агрессии».

«Я помню эти войска, когда был министром обороны Эстонии в 2016—2017 годах: 120 тысяч военных, готовых отправиться за 48 часов… Но их больше нет. Они мертвы. Они погибли в Украине», — добавил Цахкна.

