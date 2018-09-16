16 сентября 2018, воскресенье

Многое уже сделано. Вице-президент Еврокомиссии назвал главный вызов Украины в следующие пять лет

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Домбровскис: Отдельно я подчеркнул бы необходимость конкуренции и прозрачности на украинском рынке энергетики

Домбровскис: Отдельно я подчеркнул бы необходимость конкуренции и прозрачности на украинском рынке энергетики

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис в комментарии НВ заявил, что главный вызов Украины - продолжение пути реформ, цель которых - повышение качества жизни украинцев.

"Многое уже сделано, и сделанное поможет стране реализовать Соглашение об ассоциации с ЕС, а также стать ближе к ЕС политически и экономически. Тем не менее нужно приложить еще как минимум столько же усилий, чтобы построить свободное и открытое общество и заложить основы для экономического роста", - считает Домбровскис.

По его словам, в дальнейшем необходимо провести реформы в секторах государственного управления, децентрализации, дерегуляции бизнес-среды.

"Отдельно я подчеркнул бы необходимость конкуренции и прозрачности на украинском рынке энергетики", - добавил он.

Домбровскис также отметил важность достижения макроэкономической стабильности, "в том числе посредством про­граммы сотрудничества с МВФ".

Читайте полный текст материала о главных вызовах, с которыми столкнутся украинские власти в ближайшие пять лет в свежем номере журнала Новое Время - №33 от 13 сентября 2018 года

 

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