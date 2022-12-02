Кабмин объединил два министерства, их возглавит Кубраков

2 декабря, 18:49
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Александр Кубраков стал вице-премьером (Фото:Александр Кубраков / Facebook)

Александр Кубраков стал вице-премьером (Фото:Александр Кубраков / Facebook)

Кабинет министров в пятницу, 2 декабря, решил объединить Министерство инфраструктуры и Министерство развития громад и территорий. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По словам премьера, такое решение позволит «более эффективно планировать и реализовывать процесс восстановления». Он подчеркнул, что в следующем году Украине нужно 17 млрд долларов на программу экстренного восстановления.

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«Правительство находится на постоянном контакте с партнерами, чтобы привлечь эти средства, и новый вице-премьер-министр Александр Кубраков будет консолидировать эту работу», — написал глава правительства.

1 декабря Верховная Рада назначила Александра Кубракова вице-премьером — министром инфраструктуры и регионального развития. 30 ноября в парламент поступило его заявление об отставке с должности министра инфраструктуры.

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3 ноября Верховная Рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития громад и территорий. Кабинет министров назначил его главой правления НАК Нафтогаз.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мининфраструктуры Кабинет министров Украины Минрегион Денис Шмыгаль Александр Кубраков

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