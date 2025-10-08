Рада поддержала постановление, которое откладывает местные выборы: они должны были состояться в октябре

8 октября, 15:57
Заседание Верховной Рады, 8 октября 2025 года (Фото: Руслан Стефанчук/Facebook)

Верховная Рада в среду, 8 октября, приняла постановление № 14031 о непрерывности работы органов местного самоуправления и их глав в условиях российской агрессии. Об этом в Telegram написал нардеп от Слуги народа Василий Мокан.

Как написал нардеп, Рада приняла, что проведение местных выборов во время военного положения в Украине невозможно, поскольку они должны происходить только в условиях безопасности и в соответствии с европейскими демократическими стандартами.

Мокан добавил, что под постоянными российскими обстрелами обеспечить такие условия пока нереально.

Согласно этому решению, сельские, поселковые, городские, районные и областные советы, а также главы громад, избранные на прямых выборах в 2020 году, продолжают выполнять свои полномочия. Также они будут оставаться на должностях до момента, когда после завершения войны станет возможным проведение новых местных выборов.

Выборы должны были состояться 26 октября 2025 года.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президентские или парламентские выборы в стране могут состояться только после достижения режима прекращения огня.

25 февраля Верховная Рада поддержала постановление о поддержке демократии в Украине, в котором говорится о невозможности проведения выборов в стране до завершения войны.

6 марта издание Politico со ссылкой на источники написало, что соратники президента США Дональда Трампа тайно ведут переговоры с политическими оппонентами Владимира Зеленского.

По результатам опроса, проведенного КМИС 12−22 марта 2025 года, абсолютное большинство украинцев выступает против проведения выборов в Украине до полного завершения войны. «За» выступают лишь 19% украинцев.

24 июня президент Зеленский заявил, что является «самым опытным» главой страны, которая находится в состоянии войны.

«Идет война, и для меня это большой долг — пройти через эту войну с моей страной. Если мой народ хочет заменить меня — не кто-то, [а именно украинский народ] - это принципиально. Если мой народ считает, что они нуждаются в другом лидере и имеют другие взгляды, я не имею права спорить», — сказал он.

