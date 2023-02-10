Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Он сообщил , что 10 февраля были уволены:

Постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук сообщил об увольнении семи заместителей министров в правительстве.

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies