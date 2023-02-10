Кабмин уволил семерых заместителей министров: большинство — в МВД
Кабинет министров (Фото:by_Ukraine/twitter)
Постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук сообщил об увольнении семи заместителей министров в правительстве.
Он сообщил, что 10 февраля были уволены:
- Кудина Дениса Игоревича с должности первого заместителя Министра экономики Украины;
- Акопян Мэри Андраниковну с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;
- Бондаренко Игоря Павловича с должности заместителя Министра внутренних дел;
- Гончарова Сергея Михайловича с должности заместителя Министра внутренних дел;
- Драпятого Богдана Евгеньевича с должности заместителя Министра внутренних дел;
- Павличенко Екатерину Владимировну с должности заместителя Министра внутренних дел;
- Рабийчук Ольга Александровна с должности заместителя Председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.