Кабмин уволил семерых заместителей министров: большинство — в МВД

10 февраля, 18:20
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Кабинет министров (Фото:by_Ukraine/twitter)

Кабинет министров (Фото:by_Ukraine/twitter)

Постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук сообщил об увольнении семи заместителей министров в правительстве.

Он сообщил, что 10 февраля были уволены:

  • Кудина Дениса Игоревича с должности первого заместителя Министра экономики Украины;
  • Акопян Мэри Андраниковну с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;
  • Бондаренко Игоря Павловича с должности заместителя Министра внутренних дел;
  • Гончарова Сергея Михайловича с должности заместителя Министра внутренних дел;
  • Драпятого Богдана Евгеньевича с должности заместителя Министра внутренних дел;
  • Павличенко Екатерину Владимировну с должности заместителя Министра внутренних дел;
  • Рабийчук Ольга Александровна с должности заместителя Председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=Rqe5TxyL5ZA
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Кабинет министров Украины Увольнение Тарас Мельничук

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