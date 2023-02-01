В Кабмине подытожили кадровые решения: кого уволили 1 февраля и кто временно будет исполнять обязанности 1 февраля, 16:23 Кабинет министров 1 февраля взвалил ряд кадровых решений (Фото:NV)

Кабинет Министров Украины во время заседания в среду, 1 февраля, принял ряд кадровых решений — уволил чиновников и назначил тех, кто будет временно исполнять обязанности вместо некоторых из них.

Об этом сообщили министр Кабинета министров Олег Немчинов и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Уволили:

Вячеслава Демченко с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Украины;

Юрия Сотника с должности первого замглавы Государственного агентства лесных ресурсов Украины;

Александра Щуцкого с должности первого замглавы Государственной таможенной службы Украины;

Андрея Лордкипанидзе с должности замглавы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Назначили временными исполняющими обязанности:

замглавы Гостаможслужбы Сергея Звягинцева — главой Гостаможслужбы;

— главой Гостаможслужбы; замглавы Госпродпотребслужбы Ольгу Шевченко — главой Госпродпотребслужбы.

Также правительство начало дисциплинарное производство в отношении замглавы Гостаможслужбы Руслана Черкасского. Его пока отстранили от должности.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении 31 января анонсировал новые кадровые решения.

24 января с должности ушел замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского уволили после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч. После скандала с отдыхом в Испании уволили Алексея Симоненко с должности заместителя генпрокурора.

Также УП сообщала, что кадровые перестановки возможны и в самом Кабмине. Так, свои должности могут потерять как минимум два министра:

министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.