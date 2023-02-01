В Кабмине подытожили кадровые решения: кого уволили 1 февраля и кто временно будет исполнять обязанности
Кабинет министров 1 февраля взвалил ряд кадровых решений (Фото:NV)
Кабинет Министров Украины во время заседания в среду, 1 февраля, принял ряд кадровых решений — уволил чиновников и назначил тех, кто будет временно исполнять обязанности вместо некоторых из них.
Об этом сообщили министр Кабинета министров Олег Немчинов и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
Уволили:
- Вячеслава Демченко с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Украины;
- Юрия Сотника с должности первого замглавы Государственного агентства лесных ресурсов Украины;
- Александра Щуцкого с должности первого замглавы Государственной таможенной службы Украины;
- Андрея Лордкипанидзе с должности замглавы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Назначили временными исполняющими обязанности:
- замглавы Гостаможслужбы Сергея Звягинцева — главой Гостаможслужбы;
- замглавы Госпродпотребслужбы Ольгу Шевченко — главой Госпродпотребслужбы.
Также правительство начало дисциплинарное производство в отношении замглавы Гостаможслужбы Руслана Черкасского. Его пока отстранили от должности.
Президент Владимир Зеленский в своем обращении 31 января анонсировал новые кадровые решения.
24 января с должности ушел замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского уволили после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч. После скандала с отдыхом в Испании уволили Алексея Симоненко с должности заместителя генпрокурора.
Также УП сообщала, что кадровые перестановки возможны и в самом Кабмине. Так, свои должности могут потерять как минимум два министра:
- министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.