«Представят широкий пакет поддержки»: сегодня в Киев прибудут главы правительств Польши, Чехии и Словении
Цель визита — подтвердить безоговорочную поддержку украинского суверенитета (Фото:aa.com)
Во вторник, 15 марта, в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским прибудут премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Чехии — Петр Фиала и Словении — Янез Янша.
Об этом рассказали в пресс-службе польского правительства.
Как сообщается, целью визита, согласованного с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, является «подтверждение безоговорочной поддержки всем Европейским союзом суверенитета и независимости Украины».
Кроме того, европейские лидеры намерены представить «широкий пакет поддержки украинскому государству и обществу».
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