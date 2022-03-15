«Представят широкий пакет поддержки»: сегодня в Киев прибудут главы правительств Польши, Чехии и Словении

15 марта, 10:34
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Цель визита — подтвердить безоговорочную поддержку украинского суверенитета (Фото:aa.com)

Цель визита — подтвердить безоговорочную поддержку украинского суверенитета (Фото:aa.com)

Во вторник, 15 марта, в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским прибудут премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Чехии — Петр Фиала и Словении — Янез Янша.

Об этом рассказали в пресс-службе польского правительства.

Как сообщается, целью визита, согласованного с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, является «подтверждение безоговорочной поддержки всем Европейским союзом суверенитета и независимости Украины».

Кроме того, европейские лидеры намерены представить «широкий пакет поддержки украинскому государству и обществу».

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Чехия Польша Словения Владимир Зеленский Война России против Украины

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