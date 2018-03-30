Луценко просит снять Холодницкого с поста главы САП

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Юрий Луценко
Фото: gp.gov.ua

Юрий Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос снятия Назара Холодницкого с должности его заместителя и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос снятия Н.Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП",- написал Луценко в Facebook.

С такой просьбой Луценко выступил в рамках расследования о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.

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