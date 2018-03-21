В аквариуме завелся жучок. Что стоит за скандалом с прослушкой руководителя САП Назара Холодницкого

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий якобы планирует уйти в отставку. Информацию об этом распространили интернет-издания.

Причиной возможного увольнения главы САП в медиа уже называют усиление противостояния антикоррупционных органов. По словам собеседников, заявление об увольнении по состоянию здоровья уже написано и решение должно быть объявлено в следующий понедельник. Но реальная причина - якобы данные прослушивания в кабинете чиновника.

Справка

Украинская правда, ссылаясь на собственные источники, сообщает: Национальное антикоррупционное бюро и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Отмечается: в его кабинете работала скрытая записывающая аппаратура, которую прикрепили на большой аквариум у стола. Более месяца назад детективы НАБУ обратились в ГПУ с просьбой открыть производство на антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, а генпрокурор дал на это согласие, говорится в публикации. Процессуальное руководство по делу осуществляет Владимир Гуцуляк. В УП отметили, что "жучки" в кабинете руководителя САП провисели минимум несколько недель. Правда, как уверяют собеседники журналистов, ничего криминального зафиксировать не удалось.

Он там ничего антикоррупционного не наговорил, скорее антисемитизм какой

Глава САП Назар Холодницкий планирует уйти в отставку до Пасхи, сообщает Громадське со ссылкой на источники. Окончательное решение Холодницкий, якобы, будет принимать после возвращения из Брюсселя, куда отправляется с директором НАБУ Артемом Сытником.

Издание Insider сообщает: причина возможной отставки Холодницкого - не состояние здоровья, а материалы прослушивания. Записанные разговоры, по данным издания, не касались коррупции, но могут положить тень на Холодницкого. "Он там ничего антикоррупционного не наговорил, скорее антисемитизм какой-то. Они это сняли и американцам пообещали показать". Эти данные могут повредить имиджу Холодницкого, которого в США рассматривали как одного из претендентов на кресло генпрокурора, пишет издание.

Официально ни в одном из ведомств информацию о прослушивании Холодницкого не комментировали. В эфире Радио НВ пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко заявил: все, что касается истории с прослушиванием - пока слухи.

"Если что-то действительно происходит, то официальный орган официально сообщает о таких нарушениях. Если Специализированная антикоррупционная прокуратура таких заявлений не делала, то нет оснований говорить, что что-то происходит. У нас очень много слухов, которые продуцируются в том числе нашим северным соседом", - сказал Лысенко.

Расследование в отношении действий Холодницкого, а также факт прослушивания в его кабинете Радио НВ подтвердил член комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Сергей Лещенко. Народный депутат добавил, что неоднократно наблюдал, как меры НАБУ не получали поддержки со стороны Специализированной прокуратуры. В частности, происходило затягивание многих дел.

"На самом деле в кабинете Холодницкогго было установлено подслушивающие устройства, зафиксировали... я бы не стал это квалифицировать как преступление, но определенное поведение, которое вызывает вопросы", - отметил Лещенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что Холодницкий планировал подать в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Другой версией называют давление на руководителя САП.