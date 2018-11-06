Генеральный имитатор: как Луценко стал удобным для Порошенко генпрокурором

Луценко утверждает, что добился слома старой командной карательной системы, но действует так же, как его предшественники

Генеральный прокурор Юрий Луценко 6 ноября заявил, что подает в отставку. Причиной своего решения он назвал "политический пиар" вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и "нивелирование работы правоохранительных органов" в этом деле. В свою очередь активисты обвиняют правоохранительные органы в саботировании расследования.

На фоне возможной отставки Луценко напоминаем о главных тезисах материала Генеральный имитатор, опубликованного журналом Новое Время. В нем идет речь о том, что пламенный трибун Юрий Луценко повторил путь своих предшественников: он оказался неэффективным главой ГПУ, зато стал удобным генпрокурором для президента.

Начало карьеры и тюремный срок

Свой путь в кабинет на Резницкой Луценко начал из Ровно. Его отец был там ключевой фигурой - секретарем обкома КПСС. А уже во времена независимости он еще и попал в Верховную раду от компартии.

Его отпрыск не стал падать далеко от отцовской яблони: в 1991 году нынешний генпрокурор примкнул к социалистам (СПУ). Позже он работал помощником премьера Валерия Пустовойтенко и лидера СПУ Александра Мороза.

Киев молодой человек из Ровно покорил в начале 2000‑х, когда стал активным участником акции Украина без Кучмы, спровоцированной обнародованными при участии самого Луценко “пленками Мельниченко” и убийством журналиста Георгия Гонгадзе.

Уже в 2002 году не лезущий в карман за словом социалист оказался в Раде по квоте СПУ, а во время первого Майдана стал комендантом палаточного городка.

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Луценко даже передал лапти на парламентскую трибуну президенту Леониду Кучме, предлагая тому уйти.

Правозащитник Владимир Чемерис, который организовывал вместе с Луценко кампанию Украина без Кучмы, утверждает: с тех пор “революционер” сильно изменился. “Многие, кто считал его своим другом тогда, не хочет с ним больше общаться”, - говорит он.

В 2005 году, во времена Виктора Ющенко, Луценко получил из рук третьего президента свой первый портфель главы МВД.

На этом посту он запомнился неуклюжими попытками выгородить сына главы государства, когда тот попал в скандал, разъезжая на люксовом нерастаможенном автомобиле и нарушая правила дорожного движения.

Также в первую каденцию в МВД Луценко провалил попытку разогнать ГАИ и не смог даже минимально модернизировать министерство. Зато экс-революционер практиковал публичные вызовы на допросы - в итоге от следствия скрылся генерал Алексей Пукач, подозреваемый в убийстве Гонгадзе.

Во время второго прихода в МВД в 2007 году Луценко сам попал в коррупционный скандал: интернет-издание Украинская правда обвинило министра в лоббировании интересов фирмы Украинские новейшие телекоммуникации (УНТК), в которой работала его жена Ирина Луценко, ныне - замглавы фракции Блока Петра Порошенко (БПП) в Раде.

Позже именно второй приход в кресло министра обернулся для Луценко крахом, но не из‑за темы телекоммуникаций: в конце 2010‑го, уже при Януковиче, экс-министра арестовали по обвинению в нецелевой растрате средств на празднование Дня милиции и незаконном присвоении звания личному водителю. Луценко получил тюремный срок и вышел из колонии только в 2013‑м.

Луценко во время оглашения его приговора в суде / Фото: EPA

Майдан №2 и союз с Порошенко

После освобождения Луценко сразу стал активным деятелем Майдана № 2. По ходу дела он близко сошелся с Порошенко, а летом 2014‑го, по сути, дал старт проекту БПП. Так процесс слияния бывшего уличного бунтаря с властью завершился.

Теперь даже в методах работы Луценко походит на типичного чиновника. После поездки Автомайдана к дому генпрокурора в знак протеста против атаки Генпрокуратуры на НАБУ трем активистам этой организации Нацполиция вручила подозрения в совершении преступления. Потому что в конце года следователи неожиданно “вспомнили”: еще летом 2017‑го автомайдановцы возле парламента забросали яйцами Олега Барну, народного депутата от БПП. Теперь участникам инцидента грозит от 4 до 7 лет тюрьмы за насилие в отношении госдеятеля. Но Алексей Гриценко, один из лидеров Автомайдана, уверен: настоящая причина - не яйца и Барна, а именно автопробег “в гости к генеральному прокурору”.

А зимой того же 2017‑го Александр Данилюк, глава Минфина, заявил: ГПУ сознательно затягивает расследование дел в отношении Игоря Коломойского и других бывших собственников национализированного ПриватБанка. Уверенность в этом министр, в частности, основывал на появившейся в конце прошлого года информации, что генпрокурор встречался с Коломойским в Амстердаме.

В ответ Луценко обвинил Данилюка в неуплате налогов.

Шикарная свадьба сына Луценко осенью 2017 года в загородном комплексе собрала множество топ-персон, включая президента Порошенко, и сопровождалась атакой сотрудников президентской охраны на журналистов, пытавшихся снять действо. Женой сына Луценко стала Анастасия Волохина, которая раньше работала в скандальной УНТК, а затем - в салоне красоты Бел Фам, принадлежащего сыну Луценко.

Правозащитник Чемерис прямо упрекает бывшего соратника в том, что ГПУ превратилась в филиал Администрации президента.

“Когда о нем [Луценко] рассказывают, что он цепной пес президента, я не согласен. То, что он кум президента, - факт неоспоримый. Единицы людей в стране могут обратиться к президенту на “ты” - или так, или не так, - парирует нардеп от БПП и совладелец фармкомпании Дарница Глеб Загорий. - Он точно в этом смысле не подчиненный”. Депутат даже уверен, что в любом случае нынешний глава ГПУ останется влиятельным политиком.

Порошенко вручает Луценко удостоверение генпрокурора / Фото: пресс-служба президента

Сам генпрокурор своим главным достижением считает слом старой командной карательной системы. “Ключевое условие - “посади или я тебя уволю” - больше [в ГПУ] не работает”, - уверяет Луценко.

В то же время эксперты отмечают, что ГПУ все также остается устаревшей структурой, подконтрольной Банковой, - генпрокурора назначает президент. И как сам Порошенко, так и Луценко пытаются сохранить нынешний статус-кво.

Недвижимость генпрокурора

Поездка Автомайдана показала и то, что Луценко не чуждается некоторой роскоши. Ведь прибыв под дом генпрокурора, активисты обнаружили там ухоженный особняк площадью в 859 кв. м. Причем оформлен дом не на топ-чиновника, а на пенсионера Степана Нарембика, отца супруги главы ГПУ.

Луценко заявил НВ, что его семья приобрела данную недвижимость еще до тюремного заключения. И проживают они там постоянно.

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А еще осенью 2016 года журналисты обнаружили, что 67‑летняя Светлана Рыженко, когда‑то работавшая бухгалтером в фирме Ирины Луценко, владеет шестью квартирами и двумя нежилыми помещениями в самом центре Киева по адресу Эспланадная, 32в. Это четырехэтажное здание с мансардой и цокольным этажом 1917 года постройки, находящееся в 100 м от станции метро Дворец спорта. А сдает данную недвижимость в аренду фирма, принадлежащая Александру Луценко, сыну генпрокурора.

Рыженко, проживающая в Киевской области, не смогла внятно объяснить журналистам, откуда у нее деньги на дорогущее жилье. Но спустя месяц после скандала нардеп Загорий выкупил эти квартиры почти за 35 млн грн. И отметил их в своей электронной декларации.

Загорий так объяснил свой поступок: мол, много лет назад советники предложили ему вложиться в объект на Эспланадной, одолжив деньги покупателю под залог 90% его площадей. Когда пришло время заполнять декларации и разбираться в старых обязательствах, выяснилось: у Рыженко нет денег, чтобы вернуть депутату залог. Вот он и решил забрать долг квартирами, уплатив все налоги и добавив бывшей собственнице часть суммы. По его словам, он не знал о том, что Рыженко и семья Луценко связаны.

Генпрокурор вторит депутату: мол, недвижимость в центре столицы никогда не принадлежала членам его семьи. А фирма сына заключала договор с собственником квартир на ремонт помещений и после сдавала их в аренду.

Рыженко, по данным аналитического сайта YouControl, была учредителем четырех фирм. Все они находились в Киеве по адресу Туполева, 19, то есть в бизнес-центре Лотос, который принадлежит сыну Луценко. Именно Лотос сдавал квартиры на Эспланадной. Сейчас бизнес-центр закрыл свой сайт, а саму фирму переименовали в Сити Коннект. Рыженко когда‑то была и среди учредителей той самой УНТК, которой владела Ирина Луценко.

Читайте полный текст материала в журнале Новое Время - №1 от 12 января 2018 года