24 сентября 2018, понедельник

Луценко анонсировал собственную отставку

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Луценко хочет вернуться в политику

Луценко хочет вернуться в политику

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что намерен проработать в Генпрокуратуре до завершения президентских выборов и после этого вернуться в политику.

Генпрокурор отметил также, что во время президентских выборов он хочет быть гарантом того, что избирательная кампания пройдет честно, передает ТСН.

"С другой стороны, как только это закончу, я в мае примерно думаю вернуться к политической деятельности. Увидите, что весной мне будет о чем отчитаться", - заявил Луценко.

Он сообщил также, что не собирается работать в избирательных штабах ни одного из кандидатов в президенты.

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