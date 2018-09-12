Вернуться в политику. Есть ли еще шанс у Юрия Луценко быть успешным у власти

Луценко пойдет в политику независимо от того, какими будут результаты предстоящих выборов в Украине

Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен покинуть пост после президентских выборов, рассказал он в интервью изданию Цензор.нет. Результаты выборов никоим образом на планы Луценко не повлияют. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Генпрокурор также сообщил, с кем может объединиться в будущей политической кампании. По словам Луценко, он ведет переговоры с мэром Киева Виталием Кличко.

Стабильные взгляды

Политтехнолог Виктор Уколов считает, что у генерального прокурора высокие шансы вернуться в политическую жизнь, потому что он обладает характеристиками политлидеров.

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Уколов отметил, что Луценко умеет отстаивать свои взгляды и не изменяет их даже под давлением. Скандальная ситуация с прослушиванием телефонов отдельных журналистов также не изменила позицию Луценко.

"У него есть устоявшиеся взгляды. Он умеет добиваться поставленных целей. Его результаты на должности генерального прокурора намного ярче, чем результаты тех, кто был на этом посту после 2014 года. Относительно Седлецкой и Бердинских, именно генпрокурор сказал, что запросы о геолокации телефонов были чрезмерными. Содержанием разговоров и смс прокуратура не интересуется", - сказал Уколов.

Не новое лицо

Ни в каких рейтингах и опросах за последние несколько месяцев не упоминается фамилия Луценко.

В политическом будущем Луценко хочет объединиться с мэром Киева Кличко

А если его персона и упоминается, то лишь в конце списка, сказал преподаватель кафедры социологии Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского Владимир Ищенко, что свидетельствует о недостаточном доверии электората. Также пока непонятно, кто даст генеральному прокурору ресурс для проведения политкампании.

"Он вряд ли чем-то выделяется на фоне других политиков, от которых слишком много людей устало. Он не может претендовать на какое-то новое лицо в таком смысле, как Вакарчук или Зеленский. С другой стороны, работа на должности генпрокурора не дала особых успехов. Много сканадалов, непонятных дел, много случаев некомпетентности", - заявил Ищенко.

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В 2014 году Юрий Луценко шел вторым по номеру в списке политической партии Блок Петра Порошенко. В мае 2016 года сложил депутатские полномочия в связи с назначением на должность генерального прокурора.