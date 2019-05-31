Луценко не пригласили на совещание СНБО — ГПУ 31 мая, 22:06 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента В СНБО состоялось совещание по вопросам энергетической безопасности пресс-служба президента

Генерального прокурора Юрия Луценко по неизвестным причинам не пригласили на совещание членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоялось в пятницу, 31 мая.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко», — сказала она.

Сарган отметила, что Луценко не исключили из состава СНБО.

«Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена», — добавила она.

Напомним, что 31 мая президент Владимир Зеленский провел первое совещание СНБО по вопросам энергетической безопасности.

Во время встречи обсудили проблемы угольной отрасли и риски внедрения новой модели рынка электроэнергии. Решения СНБО планируют принять через две недели.

После совещания в СНБО уточнили, что первое полноценное заседание СНБО состоится в ближайшее время и будет посвящено вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.