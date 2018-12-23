Лица перемен. Пять самых эффективных реформаторов Украины Сегодня, 08:17 269 Цей матеріал також доступний українською Фото Макс Нефьодов via Facebook Замминистра экономики Макс Нефьодов занял четвертое место в топ-5 украинских реформаторов

Автор Максим Бутченко

Журнал Новое Время с помощью трех десятков экспертов назвал пятерку главных реформаторов страны среди действующих и бывших государственных топ-чиновников и топ-менеджеров.

НВ решил определить, кто из отечественных младореформаторов - представителей корпоративного сектора и бизнеса, которые намеревались перевернуть экономику страны после Майдана - провел в своей зоне ответственности наиболее впечатляющие реформы.

Для этого редакция опросила три десятка респондентов - представителей бизнес-ассоциаций, политологов, экономических журналистов, - попросив их назвать имена чиновников и государственных топ-менеджеров, которые лучше других справились с делом модернизации подчиненных им сфер. Каждое упоминание стоило один балл, которые затем редакцией суммировались.

Претендентов на звание топ-реформаторов ожидаемо оказалось не так и много, поэтому в итоге у НВ получился список из пяти человек.

1. Ульяна Супрун, и. о. министра здравоохранения (с июля 2016 года), 17 баллов

Министр, говорящая с характерным акцентом, перевернула сферу здравоохранения своей исторической родины с ног на голову.

Ульяна Супрун внедрила масштабную медицинскую реформу, ввела институт семейных врачей, заставила деньги ходить за пациентом.

Фото Ульяна Супрун via Facebook

Уже 23 млн украинцев - более половины населения страны - подписали декларации с семейными врачами. Причем 76 % из подписантов, по данным опроса социологической группы Рейтинг, довольны своими докторами.

На сегодня медреформа выглядит самым масштабным (и самым успешным) проектом подобного рода в стране. О ее эффекте говорит хотя бы то, что она расколола медицинский и околомедицинский мир на сторонников Супрун и ее противников.

А еще и. о. министра не дала умереть введенному ее предшественником новшеству - закупке государством лекарств через международные организации.

По мнению Виталия Шабунина, главы Центра противодействия коррупции (ЦПК), эта норма, недавно продленная еще на год, имеет невероятный антикоррупционный эффект: экономия составляет до 40 %.

2. Валерия Гонтарева, глава НБУ (с июня 2014 года по март 2018‑го), 11 баллов

Подвиг Геракла - расчистку авгиевых конюшен - в Украине повторила Валерия Гонтарева.

По оценке Вячеслава Садовничего, главного редактора информагентства Финансовый клуб (FinClub), она убрала из банковской системы 92 финучреждения, часть из которых финансировала интересы их владельцев либо отмывала деньги. И если в 2014 год страна входила со 180 банками, то на сегодня их число сократилось до 77.

Фото Наталья Кравчук / НВ

С подачи Гонтаревой НБУ, по словам Садовничего, ужесточил регулирование. И тем самым закрыл схему пылесоса, когда Олег Бахматюк, собственник VAB Банка, Константин Жеваго, владелец банка Финансы и кредит, Игорь Коломойский, контролировавший ПриватБанк, и другие мультимиллионеры и миллиардеры использовали финструктуры для безвозмездного кредитования личного бизнеса за счет вкладчиков.

А еще Гонтарева отказалась от фиксированного курса нацвалюты. Итогом стало резкое падение гривни в феврале 2015‑го, но уже в марте курс выровнялся на уровне 21,15 грн / $. За последующие четыре года гривня потеряла еще 33 %, но теперь уверенно держится на плаву.

"Хотя население утратило ощущение стабильности, украинские и международные эксперты признают неизбежность и позитивность этих реформ", - говорит эксперт.

Одним из отрицательных моментов чистки банковской сферы Садовничий называет тот факт, что пострадали не только владельцы банков, но и клиенты.

3. Андрей Коболев, глава НАК Нафтогаз Украины, 9 баллов

Андрей Коболев превратил тонущего в долгах госмонстра, каковым была НАК Нафтогаз Украины, в самого большого налогоплательщика страны.

А еще глава госмонополии, как уточняет энергоэксперт Андрей Герус, провел диверсификацию поставок газа из Европы, открыл импорт природного газа для различных участников рынка.

Фото Андрей Коболев via Facebook / YES

Впервые в плюс НАК вышла в 2016 году, показав прибыль в 26,5 млрд грн. При этом годом ранее ее убытки составляли 25 млрд, а в 2014‑м - и вовсе 85 млрд.

Теперь же Нафтогаз стабильно улучшает показатели. За 11 месяцев 2018‑го он заплатил в госбюджет 121 млрд грн налогов и дивидендов, что на 13 млрд грн превышает его показатель за весь 2017‑й.

В январе-ноябре 2018‑го поступления от структуры Коболева составили около 18 % от общих доходов госказны - Нафтогаз стал № 1 по своей доле в деле наполнения бюджета.

А еще компания ввязалась в судебную войну с российским гигантом Газпромом, сумев не только отменить выгодные исключительно россиянам схемы поставок их газа, но и добиться многомиллиардного штрафа для монополии из РФ.

Однако опыт построения успешной закрытой системы в открытом мире показал, что не все то, что Коболеву и Ко во благо, идет в плюс и всей стране. Так, именно из‑за неуступчивости Нафтогаза в деле долгов за энергоносители Киев большую часть 2018 года просидел без теплой воды, а в регионах этот вопрос едва не привел к срыву отопительного сезона.

"Хотелось бы, чтобы менеджмент компании смог взглянуть на процессы со стороны, не превращаться в типичную монополию, а действовать в интересах государства и потребителей", - говорит по этому поводу Герус.

4. Макс Нефьодов, заместитель министра экономики, 8 баллов

Главное, с чем Макс Нефьодов войдет в историю страны, - внедренная его командой система госзакупок ProZorro, заработавшая с конца 2015 года. Андрей Соколовский, член совета директоров Союза украинских предпринимателей (СУП), говорит, что роль Нефьодова в этом процессе была очень большой.

ProZorro стала шоком для всех тех, кто годами зарабатывал на теневых госзакупках: теперь все данные о торгах и их ходе открыты. Экономия средств госбюджета от подобной прозрачности составила около $ 1,54 млрд, или 1,4 % ВВП в год.

Фото Макс Нефьодов via Facebook

Теперь через ProZorro государство даже принялось продавать объекты малой приватизации.

Соколовский считает, что результаты могли быть и лучше - он насчитал более 25 способов, благодаря которым можно обмануть ProZorro.

"Но претензия не к Нефьодову, а в целом к государственной системе", - говорит представитель СУП.

5. Александр Данилюк, министр финансов с апреля 2016 года по июнь 2018‑го, уволился из‑за конфликта с премьер-министром, 6 баллов

Ключевое достижение Александра Данилюка - внедрение автоматического возврата налога на добавленную стоимость (НДС): эта норма заработала с весны 2017 года.

Фото пресс-службы Министерства финансов Украины

Ранее чиновники затягивали возврат НДС предпринимателям-импортерам, создавая тем самым отличное поле для взяточничества и манипулирования. Коррупционная нагрузка на бизнес от схем с этим налогом составляла, по оценкам экспертов, около 10 млрд грн в год.

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, уверен: автоматический возврат НДС стал настоящей финансовой революцией.

Пока Данилюк не рассорился с премьером Владимиром Гройсманом, что и привело к отставке министра, глава Минфина планировал провести еще одну революцию - создать Службу финансовых расследований вместо налоговой милиции и экономических блоков Нацполиции и СБУ.

"Но проект Данилюка не реализован пока, к сожалению, из‑за сопротивления президента Петра Порошенко", - говорит Вышлинский.

Читайте полную версию этого материала (и полный список опрошенных экспертов) в свежем номере журнала Новое Время - №47 от 20 декабря 2018 года.