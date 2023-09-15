«У него нет легальных 500 млн грн». Почему Коломойский сидит в СИЗО и сколько еще подозрений ему вручат — Мартыненко 15 сентября, 16:32 NV Премиум Игорь Коломойский (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

«Не исключаю, что их будет больше трех. Подозрения могут продолжаться, потому что деятельность Игоря Коломойского во главе ПриватБанка была настолько „разноцветной“ и комплексной (и это мы Укрнафту еще особо не трогали), что там найдется много поводов для подозрений», — считает Мартыненко.

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Поэтому, по его мнению, «не очень хорошее состояние» сейчас у Коломойского, которое свидетельствует о том, что власть не просто хочет его напугать или о чем-то с ним договориться.