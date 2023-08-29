В 5−6 раз. С начала полномасштабной войны количество украинцев, считающих себя националистами, существенно увеличилось — опрос 29 августа, 12:38 Марш в Киеве 14 октября 2021 года (Фото:НВ)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину количество украинцев, считающих себя националистами, увеличилось в 5−6 раз. Как сообщает Киевский международный институт социологии, почти 19% украинцев назвали себя националистами по результатам опроса в июне 2023 года, тогда как до полномасштабного вторжения размер этой группы фиксировался на уровне 3−4%.

«В идеологическом плане фиксируется существенный „сдвиг вправо“», — отметили социологи.

Совокупно количество идеологических (по самоопределению) респондентов составило около 57%. Среди них соотношение «левых» к «правым» составляет примерно 1 к 3. Наименьшей группой являются либералы (6%), говорится в сообщении КМИС.

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Результаты опроса КМИС / Фото: КМИС

Полевой этап исследования длился с 17 по 27 июня 2023 года.

Результаты опроса представляют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса (после взвешивания — в соответствии с демографической структурой, существовавшей на начало широкомасштабной войны России против Украины).

Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) и исключительно по мобильным телефонным номерам.

Статистическая погрешность выборки объемом 2004 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%. При предположении, что дизайн-эффект такой выборки в обычных условиях составляет 1.1, максимальная погрешность выборки должна быть не более 2.5%.

В то же время могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые сейчас полноценно оценить невозможно.