Кардинальные изменения за последние десять лет. День Независимости стал для украинцев самым любимым нерелигиозным праздником — опрос

23 августа, 10:59
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Монумент Независимости Украины в центре Киева (Фото:Denys Barabanov/Unsplash)

Монумент Независимости Украины в центре Киева (Фото:Denys Barabanov/Unsplash)

Не менее 89% украинцев поддерживают независимость Украины, а праздник День независимости стал главным среди нерелигиозных. Этот показатель за последние десять лет возрос почти на 50 пунктов, с 12% в 2013 году и до 63% - в 2023.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологи.

Социологи отмечают, что абсолютная поддержка независимости Украины была свершившимся фактом и до 2014 года, однако сейчас эта поддержка стала еще выше. По состоянию на февраля 2013 года — почти за год до Революции Достоинства — 81% опрошенных поддерживал независимость страны. К объединению с Россией стремились 16% респондентов. За более чем десять лет эти показатели держатся на уровне 89% и 1% соответственно.

Видео дня

День независимости также стал для украинцев самым главным нерелигиозным праздником.

Так, в 2023 году большинство населения Украины празднует Пасху и Рождество как наиболее популярные праздники, с процентом в 70% и 69% соответственно. А дальше следует Независимости Украины — 63%. Следующим по популярности является День защитников и защитниц Украины (54%).

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В 2013 году этот праздник был наиболее важным или любимым для 12% украинцев, а в 2023 году — 63%. В 2013 году это был один из наименее популярных праздников (менее популярным был только День конституции).

Опросы проводились регулярно с 2013 года, было опрошено около 2000 респондентов каждый раз. Украинцев прашивали во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий после 2014 и февраля 2022 года.

24 августа 2023 года Украина во второй раз отметит День Независимости в условиях полномасштабного российского вторжения. Из-за опасности российских ракетных ударов массовые мероприятия в столице и других городах страны снова запрещены.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Опрос КМИС День Независимости Украины

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