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Климкин передумал баллотироваться в Верховную Раду

Сегодня, 10:18
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Климкин передумал баллотироваться в Верховную Раду - фото

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Климкин не пойдет на выборы в ВР

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах.

У себя в Facebook он объяснил это решение тем, что так и не нашел команду единомышленников.

«То ли проблема во мне, то ли в существующих командах. Может, я слишком правильный. Кто знает. Может, и нет», — отметил Климкин.

В то же время, по его словам, идея идти по мажоритарке, могла бы закончится тем, что он бы оказался бы в Раде, в которой «уже все поделено и решено».

Климкин добавил, что у него есть новые идеи, которые он начнет осуществлять сразу после завершения работы министром.

Напомним, 6 июня Верховная Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина.

Климкин заявлял, что после отставки намерен стать народным депутатом.

Теги:   Павел Климкин

Спецтема   Выборы в Раду

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