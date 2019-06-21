Климкин передумал баллотироваться в Верховную Раду Сегодня, 10:18 Цей матеріал також доступний українською YES Климкин не пойдет на выборы в ВР YES

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах.

У себя в Facebook он объяснил это решение тем, что так и не нашел команду единомышленников.



«То ли проблема во мне, то ли в существующих командах. Может, я слишком правильный. Кто знает. Может, и нет», — отметил Климкин.

В то же время, по его словам, идея идти по мажоритарке, могла бы закончится тем, что он бы оказался бы в Раде, в которой «уже все поделено и решено».

Климкин добавил, что у него есть новые идеи, которые он начнет осуществлять сразу после завершения работы министром.

Напомним, 6 июня Верховная Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина.

Климкин заявлял, что после отставки намерен стать народным депутатом.